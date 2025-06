Juez desestima demanda de $400 millones de Justin Baldoni contra Blake Lively

Juez federal desestimó este lunes la demanda presentada por el actor y director Justin Baldoni contra su coprotagonista en It Ends With Us, Blake Lively, marcando un nuevo giro en el mediático enfrentamiento legal entre ambas figuras de Hollywood.

La disputa legal comenzó cuando Lively demandó a Baldoni en 2023, acusándolo de acoso sexual y represalias durante el rodaje del filme. En respuesta, Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, interpusieron una contrademanda de 400 millones de dólares en enero, alegando difamación y extorsión, e involucrando también al esposo de Lively, el actor Ryan Reynolds.

El juez Lewis Liman del Tribunal de Distrito de EEUU concluyó que Baldoni no podía demandar por difamación a Lively debido a que las declaraciones formuladas dentro de una demanda legal están protegidas contra este tipo de acciones. También determinó que los señalamientos de Baldoni sobre un supuesto intento de Lively por arrebatarle el control creativo del filme no cumplían con los requisitos legales para ser considerados extorsión según la legislación de California.

Sin embargo, el juez dejó abierta la posibilidad de que Baldoni modifique su demanda para incluir nuevos argumentos sobre presuntos incumplimientos contractuales. Su equipo legal ya adelantó que planean hacerlo.

Tras el fallo, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, calificó como “falsa” la celebración de la defensa de Lively, y reafirmó que las acusaciones de acoso y campañas de desprestigio son tan infundadas “como lo fueron desde el principio”.

Lively, por su parte, fue respaldada por sus abogados, quienes describieron el fallo como una “victoria total” y anunciaron que buscarán la recuperación de honorarios legales y posibles daños punitivos.

El diario The New York Times, también demandado por Baldoni por su cobertura del caso, celebró el fallo judicial. Un vocero de la publicación dijo que el tribunal “reconoció la importancia de proteger el periodismo veraz y de interés público”.

It Ends With Us, basada en la novela superventas de Colleen Hoover, se estrenó en agosto con una taquilla sorprendente de 50 millones de dólares, aunque su lanzamiento se vio empañado por rumores de tensiones entre Lively y Baldoni.