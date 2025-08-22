Juez de EEUU ordena cierre de centro de detención “Alligator Alcatraz”

El cierre del centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”, ordenado por un juez federal estadounidense, marca un giro trascendental en la política migratoria de EEUU. El sitio, inaugurado durante la administración de Donald Trump como una medida extrema para contener la migración en la frontera sur, fue blanco de críticas constantes por sus condiciones y presuntos abusos a derechos humanos.

El cierre centro de detención Alcatraz de los caimanes representa una victoria para grupos defensores que exigieron un trato digno para los migrantes. El “Alligator Alcatraz” fue el foco de denuncias tras documentarse hacinamiento, condiciones inhumanas y falta de acceso a servicios básicos para los migrantes detenidos. Varias ONG sostienen que la instalación, custodiada con reptiles y cercos electrificados, incumplía estándares internacionales y atentaba contra la dignidad de las personas migrantes.

Durante los últimos meses, la presión social y los reportes detallados sobre el trato recibido en este tipo de centros hicieron que organizaciones y activistas redoblaran sus esfuerzos, logrando finalmente que la justicia estadounidense interviniera en el cierre definitivo de la prisión.La orden emitida por el juez establece no solo la clausura del recinto, sino también la revisión de otros centros de detención con denuncias similares. El tema vuelve a poner bajo la lupa la política migratoria de EEUU y coloca presión sobre las futuras administraciones para que prioricen los derechos humanos en sus procedimientos.