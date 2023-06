Juez de competencia canina permite que niña con autismo partícipe con su perro de peluche

El gesto de un juez con una niña con autismo ha cautivado las redes sociales luego que le permitió participar en una competencia canina con un perro de peluche.

Las imágenes se han viralizado por la empatía del juez que no quiso romperle el corazón a la pequeña y permitió que fuera feliz.

Cientos de personas han aplaudido al hombre por detenerse a ayudar a la niña con autismo en su acto y hasta abrazarla al finalizar su presentación.

“Durante una competencia canina del American Kennel Club (AKC) ocurrió una adorable escena: uno de los jueces de la exposición hizo que una niña con autismo mostrara a su perro de peluche, como los otros de carne y hueso”, se resaltó.

El video del adorable momento lo compartieron en Reddit, viralizándose rápidamente por el buen corazón de este juez.

“Es un verdadero gesto de inclusión que obviamente le alegró el día a la niña con autismo”, señalaron en las redes sociales.

Dog show judge asks little girl with autism if she wants to show her dog like the others pic.twitter.com/7soN0pkRcK

— The Cute Plug (@TheCutePlug) March 5, 2020