Un juez federal anuló las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Así lo indican documentos judiciales hechos públicos este viernes.

La decisión representa un revés para el presidente Donald Trump, quien en varias ocasiones criticó a Powell por no reducir las tasas de interés. Además, Trump había solicitado al Departamento de Justicia que investigara al titular del banco central.

La investigación formaba parte de un contexto de fuertes tensiones entre la administración Trump y la Reserva Federal. Esta institución mantiene independencia política en la toma de decisiones sobre la política monetaria del país. Además, analistas señalan que las presiones buscaban impulsar recortes en las tasas de interés para estimular la economía.

Powell había evitado responder públicamente a las críticas durante meses. Sin embargo, pocos días después de recibir la citación a inicios de enero, el presidente de la Reserva Federal publicó un video. En ese video cuestionó la investigación y la calificó como una amenaza a la independencia del banco central.

Con el fallo judicial, las citaciones quedan sin efecto. Esto frena temporalmente el intento de avanzar con la investigación contra el jefe de la Reserva Federal.

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