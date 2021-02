Juez admite-pruebas que-vinculan a JOH con narcotráfico

NUEVA YORK- El juez estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel admitió la tarde de este viernes las pruebas presentadas por la fiscalía de Estados Unidos en las que involucran al actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández con el tráfico de drogas; esto en el marco del juicio en contra del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.

Luego que la defensa de Fuentes Ramírez y el ente acusador en este caso la fiscalía de Nueva York presentaran sus argumentos, el juez determinó que los testigos y las pruebas presentadas por la Fiscalía dentro de los documentos “In Limine” son admisibles y se incluirán durante el desarrollo del juicio.

Esto incluye el testimonio de “Testigo-1” quien estuvo presente durante las reuniones llevadas a cabo entre Juan Orlando Hernández (CC-4) y Geovanny Fuentes, en las que se discutió los sobornos que luego recibiría Hernández a cambio de proteger las actividades ilícitas del narcotraficante.

La defensa de Fuentes argumentó ante el juez que las pruebas relacionados con los supuestos sobornos pagados al actual presidente de Honduras es un “caso secundario” y que ya han sido negadas por el actual mandatario por lo que no deberían de ser admitidas.

Sin embargo el juez les respondió de manera contundente determinando que, “El gobierno dice que tiene pruebas de que el acusado sobornó a CC-3 para obtener información para proteger su laboratorio de drogas … Luego sobornó a CC-10, un juez de alto rango en Honduras para evitar el arresto. Y en 2013 a la campaña presidencial de CC-4 (JOH) a cambio de protección”

“Estos son actos que se llevaron a cabo para promover la conspiración, dice Estados Unidos. Estados Unidos dice que estas personas estaban dispuestas a aceptar sobornos. Presuntamente, esa prueba es admisible”, dijo el juez en la audiencia celebrada este día.

Parte de la transcripción del dialogo entre Fiscalía, Juez y Defensa-

Abogado defensor: Ha habido declaraciones públicas del gobierno de Honduras de que todo esto es falso.

Abogado defensor: Si mi cliente hizo contribuciones a campañas políticas en Honduras es un espectáculo secundario.

Defensa: La evidencia debe mantenerse fuera.

Juez Castel: El gobierno dice que tiene pruebas de que el acusado sobornó a CC-3 para obtener información para proteger su laboratorio de drogas … Luego sobornó a CC-10, un juez de alto rango en Honduras para evitar el arresto. Y en 2013 a la campaña presidencial de CC-4 a cambio de protección

Juez Castel: Estos son actos que se llevaron a cabo para promover la conspiración, dice Estados Unidos.

Juez Castel: Estados Unidos dice que estas personas estaban dispuestas a aceptar sobornos. Presuntamente, esa prueba es admisible.

Juez Castel: Entonces, ¿qué va a decir el Testigo-1 sobre CC-4 solicitando contribuciones de campaña del Propietario-1, que no es un co-conspirador?

Fiscal Federal Auxiliar: Estaba en presencia de CC-4 y Propietario-1 cuando se hicieron las declaraciones.

Juez Castel: ¿Entonces esto muestra la receptividad de CC-4 a las contribuciones de campaña con un propósito corrupto?

Fiscal Federal Auxiliar: Impulsaron la asistencia y permitieron que CC-4 llevara a cabo negociaciones monetarias. También muestra el por que CC-4 tendría reuniones sobre tráfico de drogas en Negocio-1

Fiscal Federal Auxiliar: Sería tanto un avance como un trasfondo importante. Citamos algunos casos sobre esto.

Juez Castel: Negocio-1 supuestamente fue utilizado por el acusado para lavar dinero de la droga. ¿Fue ese el caso cuando CC-4 estaba solicitando contribuciones de campaña?

Fiscal Federal Auxiliar: Sí, señoría.

Abogado defensor: No tengo mucho que agregar excepto que, si la Corte va a permitir estas declaraciones, debemos poder intentar tomar el testimonio del presunto destinatario, quien niega ser corrupto.

Juez Castel: Las declaraciones están llegando. Permítanme dejar una cosa para descansar: existen procedimientos para obtener la divulgación bajo las Reglas 16 y 17 y el hecho de que el gobierno planee ofrecer pruebas pone al acusado en aviso y la necesidad de investigar

Juez Castel: La defensa no podrá, durante el juicio, decir que va a investigar. ¿Vamos a pasar al tercer movimiento in limine?

Abogado defensor: No sabíamos que esto iba a ser parte del juicio. Sabíamos que había acusaciones, pero …

Abogado defensor: Hasta que lo plantearon, no teníamos que decir que nos vamos a Honduras.

Fiscal Federal Auxiliar: Corrupción y violencia, identificamos desde el principio del caso como relevantes para el caso. Hicimos una producción temprana de 3500.

Juez Castel: Ahora, declaraciones a Lionel Rivera …

Defensa: El testigo conocido como Medro, sus declaraciones al señor Rivera, son gran parte del caso de Estados Unidos. Es indignante. El Sr. Rivera hizo que el testigo no estuviera disponible al asesinarlo.

Abogado defensor: Entendemos que Lionel Rivera ha admitido participar en 78 asesinatos. Su hermano Javier, en 48 asesinatos.

Juez Castel: ¿Y la participación del acusado?

Abogado defensor: Esto es más extremo que la situación con la corrupción política

Juez Castel: La medida en que los asesinatos dependen de la credibilidad de los testigos que cooperan, esto presenta una oportunidad para el acusado. La idea central del caso de EE. UU. Es que no se podía confiar en la aplicación de la ley.

Juez Castel: El hecho de que alguien tenga un permiso para una pistola no significa que no pueda ser una herramienta de una conspiración de narcóticos. El hecho de que las fotos estén en el teléfono del acusado depende del peso de la evidencia. Puede argumentar que no tiene derecho a un gran peso

Juez Castel: También hay algunos mensajes electrónicos con un oficial militar hondureño descrito como “Comanche” y un oficial de la ley identificado como el Comisionado Martínez o algo por el estilo. ¿Hay alguna objeción?

Abogado defensor: Sí, señoría. El gobierno especula sobre quiénes son estas personas. No tienen nombre para Comanche, ni cuál fue su papel en el ejército y si todavía está en el ejército. Lo mismo con el Comisionado.

Abogado defensor: Hasta que no identifiquen a estas personas, los mensajes son irrelevantes.

Juez Castel: Hay comunicaciones sobre López Sanabria. Ese asesinato fue cubierto. Entonces, comentar sobre la muerte no tiene mucho valor probatorio.

Fiscal Federal Auxiliar: Muestra que el acusado fue vinculado con el ejército hondureño para promover sus actividades de tráfico de drogas. Y con el cartel de Los Valles, incluso después de que sus líderes fueran arrestados.

Fiscal Federal Auxiliar: Comanche estaba hablando del narcotráfico. Entonces es relevante. Con la del Comisario.

Documentos presentados por la fiscalía donde relatan las negociaciones y los sobornos que habría recibido Juan Orlando Hernández:

A finales del 2013, el acusado, se asoció con CC4 (JOH) y altos oficiales militares de las Fuerzas Armadas de Honduras. En este tiempo, CC-4 buscaba convertirse en presidente de Honduras como miembro del Partido Nacional de Honduras”

El acusado junto a otros narcotraficantes estaban pagando masivos sobornos a CC-4 a cambio de protección por parte de oficiales y extradiciones a Estados Unidos. Entre otras cosas, y como se estableció en el juicio en contra de Tony Hernández, entre el 2013, CC4, aceptó aproximadamente $1 millón de dólares, provenientes del tráfico de drogas, que fue recibido por su hermano por parte del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquin Guzman Loera (“Chapo”).

En numerosas ocasiones, a finales del 2013, CC-4 asistió a reuniones a un negocio en el departamento de Cortés (Negocio 1). El dueño del negocio, (Dueño 1) era uno de los mayores contribuyentes del Partido Nacional. El acusado también tenía una larga relación con el Negocio 1 y el dueño 1, y el acusado utilizó el Negocio 1 para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas.

En un periodo entre 2004 y 2015, el acusado proveo grandes cantidades de dólares americanos a los empleados de Negocio 1 quienes luego a la discreción de Dueño 1 depositaban el dinero en las cuentas de Negocio 1.

A cambio, el acusado recibió cheques de Negocio 1.

Durante las reuniones en el Negocio 1 que involucraron a CC-4 y el Dueño 1 en el 2013, que en algunas fue observado por Testigo 1, CC-4 solicitó grandes contribuciones de campaña de Negocio 1. CC-4 también discutió las masivas alegaciones de corrupción por parte de él y el Partido Nacional, incluyendo que CC-4 estaba desfalcando la ayuda de dinero que daba Estados Unidos por medio de fraudulentas organizaciones no gubernamentales y robando del Seguro Social de Honduras.

En numeras ocasiones CC-4 recibió cheques por parte de Negocio 1 a la dirección de Dueño 1 por la cantidad de aproximadamente 250,000 lempiras en cada ocasión.

Alrededor de este tiempo, el acusado también sostuvo dos reuniones con CC-4 en el Negocio 1. Durante estas reuniones, ocurrió lo siguiente, el acusado le dio a CC-4 aproximadamente miles de dólares a cambio de una promesa de protección al acusado de sus actividades de tráfico de drogas.

CC-4 dijo que Tony Hernández manejaba las actividades de tráfico de droga en Honduras, que el defendido debería reportar directamente a Tony Hernández con el propósito del tráfico de drogas y CC-4 proporcionó al acusado el número de teléfono de Tony Hernández; y CC-4 dijo que quería hacer a la DEA creer que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico pero en cambio el iba a eliminar la extradición y “meterles las drogas en las narices a esos gringos” en referencia de llenar de cocaína los Estados Unidos.

El acusado estaba emocionado de tener la protección de CC-4 y aceptó trabajar con CC-4 y su hermano para importar cocaína a los Estados Unidos.

Cabe destacar que Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), fue declarado culpable por los cuatro cargos de tráfico de armas y narcóticos y declaraciones falsas.

La sentencia de Tony Hernández se ha retrasado repetidamente y ahora se ha extendido nuevamente hasta el 23 de marzo. Pero un juicio relacionado está programado para comenzar el 8 de marzo, el de Geovanny Fuentes Ramírez.