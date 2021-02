Juan Orlando Hernández paga miles de dólares en lobby para ganarse a Biden

El jefe de Estado hondureño, Juan Orlando Hernández, ha definido su estrategia para levantar su perfil en los Estados Unidos (EEUU), la cual consiste en pagar miles de dólares en lobby con el único objetivo de ganarse al mandatario estadounidense, Joe Biden.

La información trascendió el fin de semana, luego que el régimen orlandista extendiera el contrato de asesoría con Gus West Government Affair, especialista en relaciones públicas gubernamentales en la nación norteamericana.

El corresponsal de la agencia AP para América Latina, Joshua Goodman, compartió en su cuenta de Twitter el contrato y detalló que supera los 59 mil dólares mensuales, cifras exhorbitantes para la difícil situación sanitaria que se vive en la nación.

‘Honduras extiende el contrato con Gus West Government Affairs por $ 59,000 al mes mientras busca ganarse a los demócratas, según un nuevo documento de lobby extranjero’, cita el primer párrafo confirmando el millonario contrato por asesoría para lobby.

En un segundo párrafo el periodista internacional recordó claramente los nexos de Hernández con el trágico de drogas, razón por la cual busca limpiar su nombre o reputación. ‘Presidente @JuanOrlandoH estuvo implicado en tráfico de drogas en el juicio de su hermano en Nueva York’, agrega Goodman en su tuit.

