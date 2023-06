JSR Life Sciences anuncia la consolidación operativa de KBI Biopharma, Inc. y Selexis SA como una sola organización, que ofrecerá una experiencia impecable a sus socios

Con el nuevo modelo de KBI se mejorará la eficiencia operativa, se impulsará la claridad estratégica y se acelerará la innovación para los clientes del sector biofarmacéutico mundial.

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–JSR Life Sciences acaba de anunciar que KBI Biopharma, Inc. (KBI) y Selexis SA se consolidan como una sola organización, que llevará el nombre de KBI Biopharma, para acelerar la innovación y el crecimiento de sus clientes del sector biofarmacéutico global. La nueva estructura ofrecerá soluciones integradas y sin fisuras para todos los clientes, desde el desarrollo de líneas celulares y el desarrollo de procesos hasta los servicios de fabricación bajo las buenas prácticas de fabricación clínicas y comerciales para programas de mamíferos.

El enfoque operativo racionalizado ayuda a los clientes a acelerar el desarrollo y la fabricación de medicamentos, lo que aporta mayor flexibilidad, eficiencia y una experiencia simplificada para los socios. Al combinar las capacidades y la experiencia de KBI Biopharma y Selexis, los clientes pueden reducir los riesgos de fabricación y suministrar medicamentos esenciales a los pacientes con mayor rapidez.

«La fusión de KBI y Selexis en un solo negocio hace avanzar a KBI hacia una apasionante fase de crecimiento estratégico», declaró Tim Lowery, presidente de JSR Life Sciences. «Este cambio natural en la estrategia operativa es fundamental para los clientes de KBI y Selexis que cuentan con la amplia gama de capacidades y servicios para acelerar sus necesidades de fabricación y desarrollo de fármacos en evolución».

Esta combinación permitirá aprovechar los conocimientos colectivos, la experiencia científica y la perspicacia técnica líder en la industria del KBI como parte importante de todo el ecosistema de JSR Life Sciences. De este modo, KBI se convertirá en un socio de vanguardia para las empresas biofarmacéuticas de todo el mundo, e impulsará a KBI a convertirse en una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés) de nueva generación. Reorganizar y simplificar el modelo operativo para ofrecer una experiencia excelente acelera la innovación para los clientes globales de KBI y los sitúa en un sólido camino hacia el futuro.

«La consolidación operativa de estas dos extraordinarias empresas representa un cambio importante en la forma en que KBI Biopharma operará en el futuro», comentó J.D. Mowery, director ejecutivo de KBI Biopharma. «Al proporcionar soluciones totalmente integradas para nuestros clientes, seremos un socio fortalecido que podrá ayudar a cada uno de ellos a alcanzar sus objetivos de manera más eficiente».

La plataforma de desarrollo de líneas celulares patentada por Selexis se denominará Plataforma SUREtechnology. Mowery continuará al frente como director ejecutivo de la organización combinada. Los empleados dependerán en su totalidad del equipo ejecutivo de KBI.

Acerca de JSR Life Sciences, LLC

JSR Life Science LLC, una unidad de negocio de JSR Corporation, está cambiando la salud humana como socio estratégico y pionero de la industria de las ciencias biológicas. Con una larga historia de innovación en materiales, JSR LS proporciona productos, materiales y servicios especializados a empresas biofarmacéuticas e investigadores académicos. Junto con sus filiales de categoría mundial, JSR LS ofrece los mejores servicios integrados que eliminan riesgos en la selección de moléculas, aceleran los plazos de desarrollo biológico, aumentan las tasas de éxito clínico y desarrollan nuevos diagnósticos in vitro. La red mundial de filiales de JSR LS incluye a Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc, Selexis SA y MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO, LTD. La empresa gestiona laboratorios de I+D y aplicaciones, instalaciones de fabricación y oficinas de ventas en todo el mundo. Más información en JSRLifeSciences.com.

Acerca de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., empresa de JSR Life Sciences, junto a sus filiales, es una organización de desarrollo y fabricación por contrato a nivel mundial que proporciona servicios y experiencia totalmente integrados y acelerados de desarrollo de fármacos y fabricación de productos biológicos a firmas dedicadas a las ciencias biológicas. Como líder mundial en el desarrollo de líneas celulares de mamíferos, con la mejor tecnología modular de su clase y soluciones altamente especializadas, KBI ayuda a la industria a descubrir, desarrollar y comercializar rápidamente medicamentos y vacunas innovadoras. Con cada uno de sus más de 500 clientes asociados, KBI trabaja codo a codo para personalizar y agilizar los programas de desarrollo de fármacos.

Los socios globales están utilizando las tecnologías de KBI para adelantar en el desarrollo preclínico y clínico de más de 160 candidatos a fármacos y en la fabricación de diez productos comerciales. KBI, fundada sobre una base de capacidades analíticas de primer nivel y una amplia experiencia científica y técnica, ofrece un sólido desarrollo de procesos y servicios de fabricación bajo las buenas prácticas de fabricación vigentes (cGMP) clínicas y comerciales para programas de terapia celular, microbiana y de mamíferos. Reconocida por la calidad de su fabricación, KBI ayuda a sus socios a llevar sus candidatos a fármacos al mercado. KBI atiende a sus socios globales con ocho sedes en Europa y Estados Unidos. Más información en www.kbibiopharma.com

