JPMorganChase y UnidosUS fortalecen su alianza para impulsar mayores oportunidades de compra de viviendas económicas en comunidades latinas en todo el país

El compromiso filantrópico de 6 millones de dólares y las recomendaciones regulatorias conjuntas ayudarán a escalar soluciones para aumentar la cantidad de latinos propietarios de viviendas

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–JPMorganChase está utilizando sus recursos filantrópicos, regulatorios y comerciales para potenciar las soluciones de compra de viviendas económicas en las comunidades latinas de todo el país. En el día de hoy, en la Conferencia Anual de UnidosUS en Las Vegas, la firma anunció un compromiso filantrópico de 6 millones de dólares y recomendaciones regulatorias conjuntas a fin de facilitar el proceso para los compradores de viviendas, ampliar el acceso al crédito, potenciar la oferta de vivienda y proteger a los propietarios latinos.





El anuncio de hoy llega a continuación de la reciente ampliación del subsidio para compradores de viviendas de Chase, que aumentó de 5000 a 7000 dólares en comunidades de todo el país identificadas en el Censo de los Estados Unidos como mayormente de población negra, hispana o latina. Esto incluye a más de 200 vecindarios en el área metropolitana local de Las Vegas, y ayudará a que todos los individuos que cumplan los requisitos accedan a una tasa de interés más baja o un menor monto en el pago por adelantado y el costo de cierre al comprar una vivienda.

“En JPMorganChase, estamos profundamente comprometidos en solucionar el acceso a la vivienda y su asequibilidad, particularmente dentro de la comunidad latina”, afirmó Abi Suarez, responsable de desarrollo vecinal de JPMorganChase. “El anuncio de hoy forma parte de una estrategia integral para ayudar a que más personas aprovechen los beneficios de tener su propia vivienda. Con nuestros recursos de filantropía, recomendaciones regulatorias y prácticas comerciales, buscamos crear caminos hacia la compra de viviendas que fomenten la estabilidad financiera y el crecimiento económico inclusivo en comunidades postergadas de todo el país”.

Apoyo a la iniciativa HOME de UnidosUS para fomentar la compra de viviendas en la comunidad latina

Aunque la cifra de propietarios de viviendas latinos ha aumentado a lo largo de los años hasta alcanzar casi el 50 % en 2023, sigue habiendo importantes obstáculos. Para 2023, la proporción de propietarios latinos estaba casi un 25 % por debajo de la cifra de propietarios blancos. Esto crea obstáculos para la propiedad como fuente clave de estabilidad financiera y transferencia de riqueza intergeneracional.

El financiamiento filantrópico apoyará el desarrollo de capacidades de UnidosUS y su proyecto HOME (Home Ownership Means Equity), una iniciativa de alcance nacional para crear 4 millones de nuevos propietarios de viviendas latinos para 2030. El apoyo de JPMorganChase a la iniciativa HOME ayudará a escalar soluciones para hogares de gastos altos y a garantizar un acceso equitativo a la compra de una vivienda de las siguientes maneras:

Creación de un mapa de propietarios de viviendas latinos en todo el estado de California mediante el desarrollo de una coalición de organizaciones que identifique los obstáculos que deben superar los latinos para comprar una vivienda en California e impulse soluciones orientadas a datos con el potencial de escalar a otros estados

mediante el desarrollo de una coalición de organizaciones que identifique los obstáculos que deben superar los latinos para comprar una vivienda en California e impulse soluciones orientadas a datos con el potencial de escalar a otros estados Apoyo a una red de investigación orientada a latinos, la primera de su clase, que difunda y promueva estrategias y regulaciones para fomentar el acceso a la propiedad de viviendas en la población latina

que difunda y promueva estrategias y regulaciones para fomentar el acceso a la propiedad de viviendas en la población latina Impulso al intercambio de prácticas recomendadas y conocimientos entre una red de afiliados y profesionales de Unidos que trabajan en problemáticas de oferta de viviendas, hipotecas equitativas y planificación patrimonial a través de convocatorias y evaluaciones colaborativas

El compromiso actual con UnidosUS forma parte de una visión más amplia de JPMorganChase, que consiste en apoyar a organizaciones locales y nacionales que ayudan a poblaciones postergadas en su proyecto de comprar una vivienda. A la fecha, la firma ha canalizado más de 20 millones de dólares a UnidosUS y sus filiales locales a lo largo de 15 años, además de participar en la Junta de Asesores Corporativos de UnidosUS y patrocinar importantes eventos como la Conferencia Anual de UnidosUS, donde se convoca a líderes del sector público, regulatorios y de la industria.

Además, la firma ha trabajado con una serie de organizaciones comunitarias en todo el país que se dedican a mejorar el acceso a viviendas y su asequibilidad en comunidades latinas. Como parte de estos esfuerzos, recientemente se anunciaron los ganadores de la competencia Premio HOME de UnidosUS. Entre ellos se encuentran Hacienda Community Development Corporation en Portland (Oregón), The Resurrection Project en Chicago (Illinois), cdcb (come dream. come build.) en el valle del Río Grande (Texas), Mission Economic Development Agency en San Francisco (California) y East LA Community Corporation en Los Ángeles (California).

“Las alianzas público-privadas, como el apoyo de JPMorganChase a HOME, son fundamentales para aumentar la cantidad de propietarios de viviendas latinos y empoderar a toda nuestra comunidad”, señaló Laura Arce, vicepresidenta sénior de iniciativas económicas de UnidosUS. “La firma combina inversiones filantrópicas con investigación e impulso de iniciativas, y esto ayuda a que nuestra organización escale soluciones que mejoren la condición financiera y permitan hacer más accesible la generación de riqueza”.

Fomento de soluciones regulatorias que derriben los obstáculos para la compra de viviendas

Los cambios regulatorios en distintos sectores propiciados por investigaciones y datos son clave para acceder a la compra de viviendas e impulsar una economía más inclusiva. JPMorganChase PolicyCenter y UnidosUS han publicado recomendaciones regulatorias conjuntas para ayudar a garantizar que las comunidades latinas puedan acceder y aprovechar oportunidades de compra de viviendas accesibles. Algunas de estas recomendaciones son las siguientes:

Ampliación del financiamiento para aumentar la oferta de viviendas accesibles a través de la creación de un nuevo crédito fiscal para viviendas vecinales que fomente la generación de hogares para una sola familia

a través de la creación de un nuevo crédito fiscal para viviendas vecinales que fomente la generación de hogares para una sola familia Reducción de los obstáculos para la compra de viviendas mediante la expansión del asesoramiento de vivienda y los programas de asistencia de pagos por adelantado para aliviar a los hogares de los enormes costos que implica comprar una vivienda

mediante la expansión del asesoramiento de vivienda y los programas de asistencia de pagos por adelantado para aliviar a los hogares de los enormes costos que implica comprar una vivienda Priorización de hipotecas accesibles y sostenibles mediante un mayor acceso al crédito hipotecario

mediante un mayor acceso al crédito hipotecario Protección de la riqueza intergeneracional mediante la visibilización de las problemáticas de las propiedades en sucesión y la subvaluación de propiedades, y la ampliación del acceso a servicios legales de planificación patrimonial, la generación de conciencia entre los clientes y el establecimiento de intervenciones para ayudar a los herederos de propiedades en sucesión en casos sospechados de sesgo de tasación

Acerca de JPMorganChase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) es una firma de servicios financieros líder con sede en los Estados Unidos de América (“EE. UU.”) y operaciones en todo el mundo. JPMorgan Chase tenía 4,1 billones de dólares en activos y 337 mil millones de dólares en acciones en circulación al 31 de marzo de 2024. La firma es líder en banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de patrimonio. Bajo las marcas J.P. Morgan y Chase, la firma presta servicios a millones de clientes en los EE. UU. y a muchos de los clientes corporativos, institucionales y gubernamentales más importantes del mundo. Más información sobre JPMorgan Chase & Co. en www.jpmorganchase.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Gabriela Alba



gabriela.alba@jpmchase.com

(862) 347 – 1709