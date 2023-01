JPMorgan Chase publica encuesta: la mayoría de las empresas esperan una recesión en 2023

Las presiones constantes sobre los precios y el viento económico en contra atizan las predicciones de recesión, mientras que la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos que afrontan las pequeñas y medianas empresas

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–La mayoría de los líderes de las pequeñas y medianas empresas de EE.UU. considera que habrá una recesión en 2023, según la encuesta anual Business Leaders Outlook (Perspectivas de los Directivos Empresariales) 2023 de JPMorgan Chase, publicada hoy. En total, el 65% de las empresas medianas y el 61% de las pequeñas esperan una recesión para el año próximo.

Las mayores expectativas de recesión se producen cuando las empresas de todo el país continúan combatiendo la inflación. Casi todas las medianas empresas (91%) están experimentando desafíos inflacionarios, mientras que el 45% de las pequeñas empresas consideran que la inflación es el principal desafío para el año que viene, frente al 20% de hace un año. La inflación ha obligado a las pequeñas y medianas empresas a reevaluar sus métodos de fijación de precios, aprovisionamiento de materiales y gestión de las operaciones y ha tenido repercusiones generalizadas, como por ejemplo:

Transferir los costos a los consumidores: El 83% de las medianas empresas han transferido por lo menos una parte del aumento de los costos a los consumidores y compradores, mientras que el 68% de las pequeñas empresas han subido los precios de algunos o todos los productos y servicios.

El 83% de las medianas empresas han transferido por lo menos una parte del aumento de los costos a los consumidores y compradores, mientras que el 68% de las pequeñas empresas han subido los precios de algunos o todos los productos y servicios. Aumento de los gastos empresariales: El 94% de las pequeñas empresas afirman que la inflación ha afectado los gastos y el 38% señala que los gastos han aumentado un 11% o más. Los principales factores de costos, tanto para las pequeñas como para las medianas empresas, son los salarios y beneficios para contratar y retener a los empleados, el transporte y otros gastos relacionados con la cadena de suministro, en particular los costos de las materias primas.

El 94% de las pequeñas empresas afirman que la inflación ha afectado los gastos y el 38% señala que los gastos han aumentado un 11% o más. Los principales factores de costos, tanto para las pequeñas como para las medianas empresas, son los salarios y beneficios para contratar y retener a los empleados, el transporte y otros gastos relacionados con la cadena de suministro, en particular los costos de las materias primas. Tener que prepararse para aumentos a largo plazo: El 82% de las medianas empresas probablemente seguirán aumentando los precios para mitigar los costos, mientras que la mayoría de las pequeñas empresas esperan que el aumento de los costos de mano de obra, alquileres, envíos y materiales lleguen para quedarse.

“La inflación ha sido un viento en contra que perjudicó a las empresas de todos los tamaños y sectores”, afirma Ginger Chambless, directora de investigación de JPMorgan Chase Commercial Banking. “Si bien hemos visto algunos signos alentadores de que la inflación ha comenzado a moderarse y debería enfriarse a lo largo de 2023, es posible que las empresas todavía tengan que evaluar la posibilidad de reajustar las estrategias, los precios o las combinaciones de productos para ayudar a capear la tormenta en el corto plazo”.

Puntos de vista económicos mixtos

A pesar del consenso generalizado sobre la probabilidad de que haya una recesión en 2023, las pequeñas empresas siguen siendo más optimistas en sus perspectivas económicas que los líderes de las medianas empresas, quienes expresaron opiniones mucho más pesimistas en comparación con el año pasado por estas fechas.

Las empresas medianas que expresan optimismo respecto a la economía mundial descendieron al 8% desde el 34% de hace un año y el número de optimistas sobre la economía nacional cayó al 22% desde el 50% a principios de 2022. Por el contrario, casi la mitad de las pequeñas empresas, que son menos propensas a tener exposición a los mercados nacionales e internacionales, expresaron optimismo por la economía nacional y mundial en un 49% y 45%, respectivamente, es decir, cifras similares a las del sentimiento del año pasado.

Expectativas de alto rendimiento

Las perspectivas de los líderes de las pequeñas y medianas empresas sobre el rendimiento de su propia empresa siguen siendo altas: un 72% de las pequeñas empresas y un 66% de las medianas empresas expresan optimismo para el próximo año.

Más de dos tercios (69%) de las pequeñas empresas esperan un aumento de los ingresos y las ventas en el próximo año y el 65% anticipan mayores ganancias en 2023. Del mismo modo, el 63% de las medianas empresas esperan un aumento de los ingresos y las ventas en 2023 y el 51% predice mayores beneficios.

“Luego de los desafíos de los últimos años, es alentador ver la resiliencia de los propietarios y líderes de las pequeñas empresas”, aseguró Ben Walter, gerente general de Chase Business Banking. “El siguiente ciclo económico siempre está a la vuelta de la esquina y por eso, nuestra función es ayudar a los propietarios de las pequeñas empresas a planificar con anticipación para que puedan tener éxito en los buenos y en los malos tiempos”.

Aún se busca ayuda

Las preocupaciones por una recesión y las perspectivas económicas atenuadas en gran medida parecen no están restringiendo los planes de contratación de 2023, ya que el 51% de los líderes de las pequeñas empresas anticipan contratar empleados de tiempo completo y el 50% de los líderes de las medianas empresas esperan aumentar la plantilla. Para contratar y retener a los empleados, el 67% de las medianas empresas tienen previsto aumentar los salarios y/o los beneficios y el 43% tienen previsto ofrecer oportunidades de mejora de las competencias y de capacitación, mientras que el 42% de las pequeñas empresas esperan aumentar los salarios. Los principales factores que impulsan los planes de contratación de tiempo completo de las pequeñas empresas son el crecimiento previsto de las ventas y la mejora de la situación financiera.

“Si bien las perspectivas económicas de las empresas pueden ser prudentes, sus acciones demuestran que ponen el foco en el crecimiento y la inversión en sus empleados”, subrayó John Simmons, director de Banca de Mercado Medio e Industrias Especializadas, JPMorgan Chase Commercial Banking. “Las empresas reflejan que tienen práctica en ser ágiles y estar preparadas para situaciones de lo más diversas, que son las claves para operar con eficacia en la economía actual”.

Lista de tareas para el año nuevo

Las empresas pueden considerar concentrarse en las siguientes consideraciones en su planificación para 2023:

Manténgase en sintonía con las tendencias económicas: Si bien los líderes empresariales conocen sin duda los principales titulares económicos de hoy, le convendría seguir de cerca las tendencias actuales relacionadas con la Reserva Federal, el gasto de los consumidores, la inflación, los mercados laborales y varias otras para saber si continúan, disminuyen o se revierten durante el próximo año. Más información aquí. Proteja su empresa contra la recesión: Independientemente de cuándo o si finalmente se materializa una recesión o no, las empresas pueden tomar medidas hoy para mantenerse flexibles, reforzar su balance e incluso encontrar oportunidades en medio de la volatilidad. Más información aquí. Optimizar el capital de trabajo: El capital de trabajo es un indicador primordial de la salud financiera de las empresas y mantenerlo es todavía más crucial en tiempos de volatilidad económica. Para administrar el capital de trabajao con más eficacia, las empresas pueden considerar utilizar soluciones de financiación de la cadena de suministro y de descuento dinámico, aplicar una gestión más eficiente del inventario y revisar la deuda actual para reducir el pasivo. Más información aquí.

Para más información sobre la encuesta Business Leaders Outlook (Perspectivas de los Directivos Empresariales), consulte los informes sobre pequeñas y medianas empresas.

+++

Metodología de la encuesta

La encuesta Business Leaders Outlook (Perspectivas de los Directivos Empresariales) de JPMorgan Chase se realizó en Internet del 14 al 22 de noviembre de 2022 para pequeñas empresas (ingresos anuales entre 100.000 y 20 millones de dólares) y del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2022 para medianas empresas (ingresos anuales entre 20 y 500 millones de dólares). En total, participaron 1.799 directivos empresariales de diversos sectores de Estados Unidos. Para trazar las tendencias interanuales, los datos actuales se comparan con los reunidos en el cuarto trimestre de años anteriores. Los resultados de esta encuesta web se encuentran dentro de los parámetros estadísticos de validez y la tasa de error ronda el 3,1% para los resultados de las pequeñas empresas y el 3,5% para los resultados de las medianas empresas, ambos con un nivel de confianza del 95%.

Acerca de JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) es una empresa líder de servicios financieros con sede en los Estados Unidos de América (“EE.UU.”), que opera en todo el mundo. Al 30 de septiembre de 2022, JPMorgan Chase contaba con 3,8 billones de dólares en activos y 288.000 millones de dólares en fondos propios. La Firma es líder en banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de activos. Con las marcas J.P. Morgan y Chase, la empresa atiende a millones de clientes en Estados Unidos y a muchos de los clientes corporativos, institucionales y gubernamentales más prestigiosos del mundo. Para saber más sobre JPMorgan Chase & Co., visite www.jpmorganchase.com.

© 2023 JPMorgan Chase & Co. Todos los derechos reservados. JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de la FDIC. Los depósitos mantenidos en sucursales no estadounidenses no están asegurados por la FDIC. Visite jpmorgan.com/cb-disclaimer para ver los avisos y exenciones de responsabilidad relacionados con este contenido.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medianas empresas: Melinda Bonner, melinda.bonner@chase.com

Pequeñas empresas: Stephanie Ahenkora, stephanie.ahenkora@chase.com