JPMorgan Chase adquiere negocio líder en viajes y fidelización

JPMorgan Chase transformará sus capacidades integrales de viajes con la adquisición de la plataforma de tecnología moderna y ampliable de cxLoyalty

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) y cxLoyalty Group Holdings anunciaron en el día de la fecha la firma de un acuerdo mediante el cual JPMorgan Chase adquiere el negocio de Fidelización Global de cxLoyalty Group Holdings. La operación incluye a las plataformas de tecnología líderes, los negocios de agencia de viajes de servicios completos, tarjeta de obsequio, mercancía y banco de puntos de cxLoyalty.

“Esta inversión demuestra nuestro compromiso de ofrecer beneficios excepcionales en viajes a escala a nuestra extensa base de clientes en rápido crecimiento. En todo el mundo, las personas quieren irse de vacaciones y luego volver a viajar, y esperamos que ese deseo se convierta en una realidad para muchos en el futuro próximo. La adquisición de los negocios de viajes y recompensas de cxLoyalty proporcionará una mejor experiencia a los millones de clientes de Chase cuando estén listos, cómodos y seguros para viajar”, señaló Marianne Lake, directora ejecutiva de Préstamos para Consumidores de JPMorgan Chase.

cxLoyalty es una empresa líder en soluciones de tecnología y fidelización con más de 40 años de experiencia. Su experiencia en el diseño, la administración y el cumplimiento de programas de fidelización complementa la reputación de JPMorgan Chase de ofrecer a los clientes un valor elevado y diferenciado. Se espera que la operación acelere la base sólida que se desarrolló en lo que respecta a fidelidad, que incluye la plataforma Ultimate Rewards de Chase y los clientes existentes de cxLoyalty, para hacer posible una experiencia integral del viaje más holística para los clientes. La marca cxLoyalty y las relaciones existentes con los clientes continuará bajo la dirección de Todd Siegel, director ejecutivo del grupo cxLoyalty.

“JPMorgan Chase es el socio perfecto para ampliar la inversión en nuestro negocio líder de fidelización”, comentó Todd Siegel, director ejecutivo de cxLoyalty. “Esta asociación nos permite afianzar y ampliar nuestras soluciones de tecnología, contenido de recompensas y una experiencia del cliente personalizada y de primer clase para nuestros clientes de Fortune 500 junto a sus millones de clientes en todo el mundo”.

La Sra. Lake agregó: “Les damos la bienvenida a Todd y a cxLoyalty a JPMorgan Chase y esperamos crear más valor para los clientes que tenemos en común”.

Los clientes de la tarjeta de crédito de JPMorgan Chase continuarán utilizando Ultimate Rewards como lo hacen habitualmente y, con el tiempo, tendrán acceso a experiencias de viaje mejoradas.

