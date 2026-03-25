Un reciente estudio del Pew Research Center revela cómo han cambiado las percepciones sobre los momentos ideales para alcanzar hitos importantes en la vida. Se analizan momentos como casarse, tener hijos, comprar una vivienda o jubilarse.

La encuesta, realizada a 3,600 adultos en Estados Unidos, indica que, en promedio, las personas consideran que la mejor edad para casarse es 26.5 años. Para tener el primer hijo la edad considerada ideal es 27.3, para comprar una casa 28.8 y para retirarse 61.8 años.

Sin embargo, el informe también destaca que una parte significativa de los encuestados considera que no existe una edad ideal para estos logros. La mitad de los participantes afirmó que no hay un momento específico para casarse o adquirir una vivienda. Además, cuatro de cada diez opinan lo mismo sobre tener hijos, y un tercio no ve una edad definida para la jubilación.

Los resultados reflejan una tendencia más amplia, especialmente entre las generaciones jóvenes. Estas generaciones están alcanzando estos hitos a una edad más avanzada en comparación con décadas anteriores. Datos recientes muestran que la edad promedio para contraer matrimonio ha aumentado notablemente: en 2024, se sitúa en 30.2 años para los hombres y 28.6 para las mujeres. Antes, en 1974, era de 23.1 y 21.1 años, respectivamente.

Este cambio evidencia transformaciones culturales, económicas y sociales que influyen en las decisiones de vida. Así, se marca una evolución en la forma en que las personas planifican su futuro.

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