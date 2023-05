Jóvenes en Corea del Sur que se mantienen recluidos en sus habitaciones

En Corea del Sur, que enfrenta la tasa de fertilidad más baja del mundo y una disminución en la productividad, esto se ha convertido en un grave problema.

La situación es tal que las autoridades están ofreciendo un pago mensual a los jóvenes ermitaños que se encuentren por debajo de cierto umbral de ingresos para persuadirlos a salir de sus hogares.

Aquellos que tienen entre nueve y 24 años y provienen de familias de bajos ingresos pueden recibir hasta el equivalente de US$490 al mes para su sustento.

También tienen la posibilidad de solicitar subsidios para una variedad de servicios, que incluyen salud, educación, asesoramiento, asistencia legal, actividades culturales e incluso “corrección de apariencia y cicatrices”.

El objetivo de estos incentivos es “permitir que los jóvenes aislados puedan recuperar su vida cotidiana y reintegrarse a la sociedad”, según el Ministerio de Igualdad de Género y Familia de Corea del Sur.

Este ministerio define a los jóvenes ermitaños como “adolescentes que han estado viviendo en un espacio confinado durante largos períodos de tiempo, desconectados del mundo exterior y que enfrentan dificultades significativas para llevar una vida normal”.

Sin embargo, los jóvenes que se han aislado afirman que simplemente arrojar dinero al problema no lo resolverá.

Yoo, quien ahora dirige una empresa que apoya a los jóvenes recluidos llamada Not Scary (No es miedoso), ha recorrido un largo camino desde los días en que no salía de su habitación ni siquiera para ir al baño.

Pero el camino para superar su aislamiento ha sido lleno de altibajos. Se retiró del mundo exterior a los 19 años, salió de esa situación durante dos años para cumplir con el servicio militar obligatorio y luego se volvió a encerrar por otros dos años más.

Kim Soo Jin, gerente de Seed:s y especialista en programas para los hikikomori, señaló que la juventud en Corea del Sur se siente “oprimida” debido a las expectativas que la sociedad tiene sobre cómo deben comportarse a cierta edad.

Cuando no pueden cumplir con esas expectativas, sienten que han fallado y que ya es demasiado tarde. Este entorno social degrada su autoestima y puede llevarlos a aislarse de la sociedad, agregó Kim.

Seed:s gestiona un espacio físico conocido como el “túnel de topos”, donde los ermitaños pueden ir a descansar, pasar tiempo en silencio y buscar consejos. Sus programas están abiertos a todas las personas, independientemente de sus ingresos.

Kim afirma que una sociedad en la que los jóvenes puedan encontrar una amplia gama de empleos y oportunidades educativas sería más acogedora para aquellos que se encuentran aislados.

Los jóvenes ermitaños desean tener un lugar de trabajo donde puedan pensar: “Ah, esto es algo que puedo hacer, no es tan difícil. Creo que puedo aprender más aquí y luego entrar en el mundo real”, comentó.

Park, por su parte, espera que algún día la sociedad coreana sea más comprensiva con los jóvenes que tienen intereses poco convencionales.