Jóvenes de todo el mundo que solucionan problemas anunciados como ganadores del Desafío de la World Series of Innovation de NFTE patrocinado por Mary Kay Inc.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., defensora corporativa líder del emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres, anunció hoy los tres ganadores de su Desafío de la World Series of Innovation (WSI) en asociación con la Red para la Enseñanza del Emprendimiento (Network for Teaching Entrepreneurship, NFTE). En su primer año de asociación con NFTE, Mary Kay patrocinó la World Series of Innovation de NFTE 2020, una experiencia educativa global que invita a jóvenes de 13 a 24 años a canalizar su pensamiento crítico y sus habilidades de resolución de problemas para encontrar soluciones a los mayores desafíos que enfrenta el mundo en la actualidad y ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDG) de la ONU mientras se fomenta una mentalidad empresarial.





El Desafío de la World Series of Innovation de Mary Kay alentó a jóvenes de todo el mundo a presentar soluciones innovadoras para abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Producción y consumo responsables. A nivel mundial, se estima que el 80 % de los productos textiles que se desechan terminan en vertederos. Dicha estadística pone a la industria textil y de ropa en el segundo puesto de la lista de industrias más contaminantes, superada únicamente por la industria petroquímica. Para este desafío se pidió a los estudiantes que crearan un producto, un servicio o una iniciativa que generara una “economía circular” que favoreciera la reutilización y readaptación de uniformes u otras prendas usadas, la reducción delos residuos que van a parar a vertederos y la disminución delas emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la descomposición de productos textiles.

Los tres ganadores de Mary Kay son los siguientes:

Primer lugar: Loop Tee Loop Loop Tee Loop es un bucle de ropa sostenible que une las fábricas textiles de lyocell con los servicios de recogida de reciclado de uniformes de Metro Manila en Filipinas.



Segundo lugar: SwagSwap SwagSwap es una red social de ahorros de los EE. UU., que permite el intercambio de prendas entre adolescentes.



Tercer lugar: Project DBrand Project DBrand es un servicio único que le quita la marca a los uniformes usados para que puedan ser suprarreciclados en los EE. UU.



“En la actualidad, los estudiantes crecen en un mundo donde la sostenibilidad es parte de la conversación global diaria y están activamente comprometidos a generar un cambio”, dijo Deborah Gibbins, Directora de Operaciones de Mary Kay Inc. “Mary Kay se enorgullece de su asociación con NFTE, una organización que ayuda no solo a poner en marcha la mentalidad empresarial de los jóvenes, sino que también los alienta a pensar críticamente para superar problemas mundiales desafiantes. Compañías globales como Mary Kay tienen la responsabilidad de fomentar la innovación empresarial que puede ayudar a hacer del mundo un lugar mejor”.

NFTE es una organización sin ánimo de lucro educativa internacional enfocada en llevar el espíritu empresarial a jóvenes de comunidades de bajos ingresos. La World Series of Innovation (WSI) propone desafíos patrocinados por corporaciones para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Con un alcance de 100 000 estudiantes a nivel internacional, en 2020, NFTE recibió casi 4000 ideas presentadas por participantes de todo tipo de procedencias en el Desafío de la WSI y casi 350 estudiantes participaron en el desafío patrocinado por Mary Kay.

“La World Series of Innovation alienta a los jóvenes a emplear su mentalidad empresarial para abordar desafíos globales”, expresó J.D. LaRock, presidente y director ejecutivo de NFTE. “Todos los años, nos siguen inspirando las innovadoras ideas que la próxima generación de emprendedores vislumbra. Agradecemos a Mary Kay Inc. por plantear este estimulante desafío global que alienta a los estudiantes a pensar sobre la economía circular de la ropa y los productos textiles de un modo totalmente nuevo”.

Además de la World Series of Innovation, Mary Kay fue una de las patrocinadoras líderes de la Conversación sobre Metas Globales de las Naciones Unidas de NFTE 2020, un evento anual de liderazgo de pensamiento que congrega a jóvenes, industrias, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones filantrópicas para impulsar el diálogo sobre soluciones de emprendimientos sociales. Durante la Semana Mundial del Emprendimiento, el tema del panel fue “Cómo involucrar a emprendedores para innovar y actuar mediante el uso de la tecnología como herramienta para el bienestar social”. Los panelistas hablaron sobre formas innovadoras de usar la tecnología para superar los desafíos que presenta la pandemia, como el desempleo, la recesión económica y el aumento de la inestabilidad social, a fin de construir una sociedad más equitativa e inclusiva en un mundo post-COVID. La Conversación sobre Objetivos Globales de la ONU 2020 fue presentada por Citi Foundation, Ernst & Young LLP (EY) y Mary Kay Inc., con el apoyo adicional de Bank of the West BNP Paribas.

Para obtener más información sobre la World Series of Innovation y todos los desafíos, visite https://innovation.nfte.com.

