Joven visita la tumba de su exnovia fallecida para contarle cada detalle de su vida

México.- La madre de un joven que es testigo del amor de su hijo más allá de la muerte publicó en las redes sociales el video de la visita a la tumba de su exnovia fallecida.

De acuerdo con el relato de la madre, su vástago va al cementerio a contarle a su exnovia cada detalle de su vida.

Arely Dayana, falleció en el 2020 cuando tenía 20 años de edad con un destino fatal que no se determinó cuál fue en realidad.

La madre de adolorido joven asegura que por dos años consecutivos su hijo llega a la tumba de su exnovia fallecida y se sienta por largas horas.

Durante ese tiempo, él le cuenta a ella sus vivencias de un año, demostrándole que la extraña y que la necesita en su vida.

Diario El Comercio destacó que el joven no ha olvidado a quien fue el amor de su vida, y que posiblemente no logre superar por algún tiempo.

“El novio de mi hija demostrándome que el amor sigue vivo después de la muerte”, escribió la madre sin imaginar que la historia se viralizaría.

El video con el mensaje lleva una canción que relata lo que el joven vive al recordar a su exnovia fallecida, haciendo más sentido el posteo.

“Todo mundo me aconseja que me aconseja que le eche ganas, que estaré mejor. Todo mundo abre la boca, pero no se ponen en mi situación. Es muy fácil opinar cuando no eres tú quien siente este dolor”, dice la entonada incorporada a la grabación.

Inmediatamente, las redes se encargaron de viralizar la publicación, destacando el amor del joven por su exnovia fallecida.

VIDEO