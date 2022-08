Joven vence el cáncer y en gratitud con la vida decide llenar su cuerpo de tatuajes

EEUU.- Un joven que logró vencer el cáncer cuando tenía 12 años de edad ha decidido agradecerle a la vida tatuándose su cuerpo para recordar el proceso que superó.

El sobreviviente de cáncer, identificado como QuestG, asegura que está tan agradecido de estar vivo que le encanta cada vez que se hace un nuevo tatuaje.

“Me encanta como me veo cada vez que me hago un nuevo tatuaje… Y estoy muy, muy agradecido de estar vivo, especialmente de tener cáncer a una edad tan temprana”, contó el joven a un medio estadounidense.

De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando ideó una forma para cubrir las marcas de la quimioterapia, incluido el acné. Y así cada pinchazo era el recordatorio de lo bueno que ha sido la vida.

“Fue diagnosticado con un linfoma de Hodgkin cuando era un niño, cáncer que logró vencer por un proceso de quimioterapia”, se detalló. Las marcas que dejó ese proceso quiso inmortalizarlas en su cuerpo, dejando atrás todo lo que le afectó.

“Tuve cáncer cuando tenía 12 años y después de hacer quimioterapia me salió acné en todo el cuerpo, en la espalda y en los brazos”, dijo QuestG sobre su decisión de agradecer a la vida con los tatuajes.

El joven dice que se siente a gusto con él mismo al verse en el espejo y saber que es feliz.

“Me encanta como me veo cada vez que me hago un nuevo tatuaje, pero el proceso de hacérmelo es muy doloroso, así que siempre pienso: ¿Por qué me hago esto? Y luego, cuando termino, estoy como, sí estoy tan feliz de haber hecho esto”, acotó.