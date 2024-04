Joven trans buscaba que le cerraran el negocio a un zapatero por no decirle “señorita”

El video de un joven transgénero denunciando a un zapatero por no decirle “señorita” y exigir que la gente clausure el negocio se ha viralizado en las redes sociales.

La joven transgénero aseguró que el trabajador la irrespetó por no tratarla como una mujer, generando debate en las redes sociales.

“Me va a dar mis botas o no me las va a dar”, empieza el video con el cual Meli Panda buscaba demostrar que el zapatero la había ofendido y era homofóbico.

El trabajador indicó que está dispuesto a darle el servicio completo, negando que le haya faltado el respeto y explicándole que necesita la factura para entregarle el producto.

“Me está diciendo él, me está diciendo enojado”, dijo la joven trans en un intento de expresar su incomodidad con el zapatero por no considerarla una mujer y no decirle señorita.

Inmediatamente, el obrero le responde que él está hablando de negocio y que lo único que le importa es que muestre la nota para entregarle las botas.

Medios locales han explicado que la discusión comenzó cuando se le solicitó la nota para la entrega del trabajo, y Meli Panda no la entregó.

El problema llegó hasta la policía, quien le pidió a la joven transgénero mostrar la nota y confirmó que el zapatero no le faltó el respeto en ningún momento.

Los usuarios al parecer pensaron lo mismo que las autoridades, y empezaron a cuestionar su conducta; pidiéndole que fuera a terapia.

“El problema es que esta persona me está diciendo él, me está diciendo señor”, dijo Peli Panda a los uniformados.

Ante el descontento porque no logró con la policía lo que quería, la joven trans pidió ayuda a los usuarios para que se le cancelara el negocio; lo que tuvo un efecto contrario.

VIDEO