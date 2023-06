Joven talla grande muestra orgullosa sus rollitos en bikini para impulsar el amor propio

Las fotografías de una joven talla grande que quiere impulsar el amor propio mostrando orgullosa sus rollitos se ha viralizado.

En las imágenes esta joven derrocha actitud al no darle importancia a los comentarios negativos que recibe a diario.

“Voy a seguir usando lo que quiero usar y si incomoda a la gente, entonces eso está en ellos”, asegura esta mujer que viste como quiere.

Indicó que los malos comentarios por mostrar sus rollitos son un problema que se los deja a los demás. “No depende de mí, no me voy a tapar”.

Muchos han cuestionado que no se trata de amor propio, sino de saber qué puede lucir y que no; mientras otros le aplauden por no dejarse derrumbar por las malas opiniones.

No es la primera modelo talla grande que muestra sus rollitos, pero sí es la única que ha destacado por mostrar un diminuto bikini.

“Lo que me pongo para nadar en mi piscina y que hace sentir incómodo a mi vecino”, escribió la joven al mostrarse con su traje de baño.

Unos le aplaudieron su seguridad y otros le piden que se tape un poco por el tipo de cuerpo que tiene.

La historia ya es tendencia en las redes sociales por la cantidad de visualizaciones y comentarios, unos en contra y otros a favor.