Joven se vistió de rosa para “empoderarse como Barbie” y fue objeto de burlas

El caso de Ernesto, un joven que fue objeto de burlas durante la premier de “Barbie”, puso de nuevo el tema del acoso en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el joven se llegó vestido de ropa rosada al cine y un periodista mexicano lo captó y subió sus imágenes.

Inmediatamente, los comentarios comenzaron a viralizar la fotografía que muchos creyeron era graciosa y hasta la usaron para los memes.

El joven tras conocer que era objeto de burlas no dudó en denunciar ante las redes sociales, logrando que miles de personas se solidarizaran.

El comunicador que intentó lucrarse con las imágenes borró la publicación, pero el daño ya estaba hecho y su imagen estaba en todas las redes sociales.

“Lo que más me lastima es que una página así seria, una página de noticias, me tome fotografías de mi trasero con afán de hacer burla”, dijo Ernesto.

Agregó que después de conocer que era objeto de burlas, por una ola de comentarios en su número de teléfono, no pudo disfrutar de la película.

La página que publicó la imagen es Noticas Sur de Texas y Matamoros, una página dedicada a la publicación de noticias.

“Lo que más me enoja en este caso no son los comentarios de la gente, es el hecho de que este que se dice ser reportero de esta página, me tomara estas fotos con el afán de hacerme daño y con ese morbo”, se indicó.

Joven reacciona ante burlas por su vestimenta; medio ofrece disculpas Anoche se vinculó viral el nombre de #Ernesto, un joven que acudió a ver la película de #Barbie y un medio de comunicación subió la fotografía donde él aparecía. pic.twitter.com/ve7g1NQJ49 — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) July 21, 2023

Las imágenes de un padre vestido de Barbie revolucionaron las redes sociales por la fiebre que ha provocado la película de la icónica muñeca.

Fue el propio progenitor que publicó en sus redes sociales las fotografías vestido igual a su hija, quien quería ir a ver la película con su traba de Barbie y con su papá con una camisa rosada.