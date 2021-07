Joven se operó para no tener hijos y no obligarlos a que la mantengan o que la cuiden

Colombia.- La decisión de una joven de 21 años de no tener hijos para no obligarlos a que la mantengan ha generado polémica en la opinión pública.

Pavas, como se identifica en sus redes sociales, informó a sus seguidores que tomó la decisión de ligarse las trompas de Falopio para evitar quedar embarazada.

Minutos después que hizo la publicación las críticas comenzaron, en su mayoría cuestionándole que era demasiado prematura su decisión.

De acuerdo con un gran número de usuarios, la joven se arrepentiría en un futuro por no tener hijos y le cuestionaron que no pensó en su futura pareja.

Pero Pavas está dispuesta a defender su postura de no tener que soportar berrinches y mucho menos obligar a sus hijos a mantenerla o cuidarla.

“Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos”, escribió la joven.

Fue contundente al indicar que su decisión de no tener hijos incluye que ellos no tendrán que hacerse cargo de ella en su vejez.

“Yo no puedo traer hijos al mundo para que me de plata, que me mantenga, que me cuide. Absolutamente no”, acotó.

No es la primera joven que decide operarse para evitar traer hijos al mundo y se viraliza en las redes sociales.

La historia de Ailín Naval le dio la vuelta al mundo, cuando confirmó que con solo 22 años de edad se ligó las trompas para no tener hijos porque está segura que no es y no será una prioridad.

‘Como algunas personas el deseo de ser madre les es natural, para mí era natural no serlo’, dijo la Ailín al confirmar que es la mejor decisión de su vida.