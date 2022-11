Joven pierde sus piernas y dedos luego de ingerir comida del día anterior

EEUU.- Un joven de 19 años de edad perdió sus piernas y dedos luego de ingerir comida que había guardado del día anterior.

Según el estudiante, comió unos tallarines con pollo que le sobraron de la noche sin imaginar que le provocaría tanto daño a su cuerpo.

El joven comenzó a sentirse mal y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde se descubrió una infección bacteriana.

La revista científica The New England Journald of Medicina dio a conocer el caso para alertar a las personas y evitar casos similares al de este joven que perdió sus piernas y dedos.

Entre los síntomas que presentó en joven está un fuerte dolor estomacal y náuseas.

El joven posteriormente empezó a sentir dolor en el pecho, dificultad para respirar, debilidad general, visión borrosa, fiebre y vómitos.

“Presentó una inusual decoloración en la piel, pues se tornó púrpura”, se indicó sobre el caso del joven estadounidense.

Los médicos del Hospital General de Massachusetts han señalado que fue tratado por un shock, insuficiencia orgánica y erupción reticular.

“Presentó manchas que se extendieron por todo su cuerpo y le provocaron necrosis en sus piernas y dedos, razón por la cual tuvieron que amputarlos.

Tras varios estudios se determinó que el padecimiento que le provocó tanto daño fue una infección bacteriana mortal llamada Neisseria meningitidis.