Joven logra su título universitario con tesis de “Yo soy Betty, la fea”

Colombia.- Angélica Padilla es el nombre de la joven que logró su título universitario gracias a una tesis de la telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

La historia de esta profesional universitaria no ha pasado desapercibida, y es que la novela colombiana es una de las más famosas y aclamadas.

Según medios locales, Padilla, estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se enfocó en la protagonista de la historia.

La idea de su tesis era demostrar si Betty en realidad es una antiheroína. El objetivo era determinar si la protagonista de la historia era la víctima o la victimaria.

El debate de quién fue la verdadera mala de la historia ha surgido hace varios años; muchos consideran que Betty no era tan inocente como se creía.

La telenovela cuenta la historia de Beatriz Pinzón Solano, una mujer desarreglada, poco atractiva que trabaja para una gran empresa de moda y tiene un “amorillo” con su jefe.

"Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar".

