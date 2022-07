Joven logra su maestría vendiendo sus óvulos, ganó 50 mil dólares

EEUU.- Una joven universitaria se ha viralizado en las redes sociales por vender sus óvulos para poder pagar su deuda universitaria y lograr una maestría.

La joven aseguró que no tenía otra opción, y aunque la critiquen era la única forma de ganar 50 mil dólares.

Su historia se viralizó luego que tuvo que defenderse de las personas que empezaron a cuestionarla. Uno de sus argumentos fue que los jóvenes estaban desprotegidos en relación con las deudas educativas.

Kassandra Jones, aseguró que vendió sus óvulos al no tener ninguna otra opción, aunque la buscó. El medio británico The Mirror detalló que la ahora master en nutrición pensó en una beca, pero no logró ser aceptada.

“La única oportunidad que se le presentó fue vender sus óvulos a una institución de fecundación in vitro, quienes le pagarían una importante suma de dinero”, relató el medio.

Se informó que fueron cinco rondas de donación las que le permitieron recaudar 50 mil dólares para pagar la deuda universitaria y sacar su maestría.

“Escuchar esa cifra de dinero en voz alta me deja casi sin aliento”, dijo la joven al aceptar que no tenía otra opción.

Indicó que uno de sus deseos es aprovechar la venta de sus óvulos para el pago inicial de su cada o emprender con un negocio.

“Todo el proceso en sí requirió mucho trabajo. Tuve que aprender a ponerme inyecciones… Había mucha presión e hinchazón en la parte inferior de mi abdomen”, relató la joven.

Aseguró que muchas de las críticas surgieron de personas cercanas, pero que gente de su misma edad y con sus mismas aspiraciones entienden porque vendió sus óvulos.

“La gente de mi edad lo entiende. Comprenden completamente la situación y están igualmente enojados por cómo nuestro sistema educativo y el gobierno nos han fallado. Las generaciones mayores no tienen idea de cómo se siente esto con las nuevas circunstancias que tenemos que soportar”, concluyó.