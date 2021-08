Joven influencer provoca un caos policial al estrellar un dron en el World Trade Center 7

Un joven influencer provocó un caos en Nueva York, EEUU, luego que estrelló un dron en el World Trade Center 7, obligando a la policía a ordenar un inmenso operativo por sospechas de terrorismo.

El turista tuvo que explicar a las autoridades que su dron impactó en el edificio cuando grabada imágenes para sus seguidores en Instragram, algo que casi le cuesta la libertad.

Los agentes que desconocían lo que hacía el joven influencer montaron un operativo creyendo que se trataba de algún ataque terrorista.

Durante la operación, el viajero fue capturado hasta que demostró que se trataba de una grabación para las redes sociales, poniendo en peligro su integridad.

“Lanzó su dron DJA Air 2, que al poco se estrelló y quedó atascado entre dos paneles de cristal, justo encima de la entrada principal, en el octavo piso de ese edificio de 52”, cita el informe policial.

Entre los argumentos del joven influencer se menciona que no sabía que el edificio era parte del World Trade Center, pasando por desapercibido los ataques terroristas del 2011.

“Ahora tengo una gran historia de Nueva York… Todo el mundo fue amable. No le hice pasar un mal rato a la policía, y ellos no me hicieron pasar un mal rato a mí. Solo tenían que comprobar que estaba haciendo lo que dije que estaba haciendo”, dijo el viajero.

El dron del joven influencer fue decomisado, pero asegura que está feliz por no quedar detenido en los EEUU.