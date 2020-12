Joven es señalado de pecador por invitar a la madre a su boda gay

México.- El video de un joven fotógrafo que es señalado como pecador por su propia madre durante una llamada que tenía como objetivo invitarla a su boda gay se ha viralizado en las redes sociales.

Henry Jiménez, quien también es youtuber, llamó a su progenitora con la esperanza que lo acompañara en ese día tan importante de su vida.

Aunque el joven conocía que su madre no estaba de acuerdo con su orientación sexual decidió llamarla con la esperanza que aceptara acompañarlo a su boda gay, como uno de sus más grandes deseos.

‘Me voy a casar. Te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio’, dice el joven a su madre, quien reacciona molesta y hasta lo amenaza con decirle que si se muere es su responsabilidad.

“No creo que me estés diciendo la verdad. ¿Tú sabes que eso es pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres, ni los borrachos, ni los adúlteros”, le respondió su madre con tono de regaño.

Mientras su progenitora continuaba con los regaños, recordándole que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos el lloraba escuchándola.

‘El día que me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal’, le dijo su madre negándose asistir a la boda gay y dejándole claro su pensar.

Pero eso no fue suficiente para la progenitora, quien además le recordó que Jesús murió para salvarlo y darle vida eterna para que él lo cambie todo por dinero.

La publicación de Henry ha sido replicada por varios medios nacionales e internacionales. No es la primera vez que una madre se niega a asistir a una boda gay.