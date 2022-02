Curiosidades Joven elegido como el mejor trabajador por dos años se viraliza por ser ahora el más holgazán

Kris es un joven que fue electo en dos años consecutivos como el mejor trabajador; a la espera de un aumento que no se dio ahora trabaja justo lo necesario. “Crearon un entorno en el que no hay motivación para que trabaje duro, así que no lo hago”.