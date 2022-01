Joven desempleado cobra por hacer fila en centros de hisopado

Argentina.- Sebastián, es un joven de oficio albañil que quedó desempleado y decidió emprender para llevar sustento a su familia cobrando por hacer fila en centros de hisopado.

La historia del joven argentino de 29 años de edad trascendió a los medios de comunicación por su forma de ganarse la vida, la cual es cuestionada por muchos y demandada por otros que ocupan de sus servicios.

“Trabajaba como albañil pero hace unas semanas se quedó desempleado y mientras encontró otra manera de conseguir ingreso: cobrar por hacerte fila a otros en los centros de hisopado”, se indicó.

El joven aseguró que prefiere hacer fila que robar ante la falta de oportunidades laborales.

“Cobro $800 por hacer fila. Hay veces que se avanza rápido y puedo hacer dos o tres personas, pero otras veces sólo logro hacerle a una sola persona la fila”, relató.

Explicó que empezó con la idea cuando fue a hisoparse con un tío y entre broma le dijo que cobrara por hacer fila.

“Hice una aplicación por redes sociales de compra y venta, y empecé a hacer mi trabajo”, dijo el joven desempleado.

Indicó que las personas que lo contratan son ciudadanos que no pueden hacer mucha fila y llegan cuando él está cerca.

“Los días de mucho calor se hizo difícil hacer la fila, pero antes que no tener trabajo prefiero aguantar. Esos días, me llevaba agua fresca o compraba una gaseosa y hacía la fila. Peor es no tener trabajo”.

Indicó que toma lo que hace como un trabajo, ya que tiene sus complicaciones.