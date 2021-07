Joven demanda a sus padres por no haberle consultado si quería nacer

India.- Raphael Samuel, de 27 años de edad, ha generado polémica a nivel mundial luego de demandar a sus padres por no haberle consultado si quería nacer.

La insólita demanda contra sus progenitores la hizo de conocimiento público en un video, en el cual detalló sus motivos para la acción legal.

Según el joven, además de no haberle consultado si quería nacer los padres lo trajeron a este mundo por su placer y alegría.

“Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida”, dijo el joven.

El comentario de que un padre debe mantener de por vida a sus hijos ha generado aún más polémica en las redes sociales.

“Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir”, indicó al intentar reforzar su idea de que no fue consultado si quería nacer.

Sugirió no hacer nada por los padres si realmente no se quiere hacer. “No hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo”.

Al comentarle si ama a sus padres o siente rechazo por ellos, fue claro al indicar que su postura no tiene que ver con el sentimiento hacia ellos, todo está basado en la lógica de la vida.

“Me tuvieron por su alegría y su placer… Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades, el niño mismo es un deseo del padre”, acotó.

De acuerdo con su postura, la idea es dejar atrás la creencia que un hijo tiene que hacerse cargo de un padre y de generar conciencia de lo importante de traer una persona al mundo.

“No queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más gente necesita considerar por qué tener un hijo en el mundo ahora mismo no está bien”.