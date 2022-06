Joven decapita a su expareja embarazada de 8 meses, mientras su familia preparaba un baby shower

EEUU.- El homicidio de una joven de 22 años ha estremecido a la comunidad internacional. Liese Dodd, con 8 meses de embarazo, fue decapitada por su expareja cuando su familia preparada un baby shower.

El horrendo crimen se registró en la comunidad de Alton, Illinois, cuando su expareja llegó a su casa y la atacó salvajemente.

La cadena de noticias FOX 59 detalló que la pareja mantuvo una relación de dos años, la cual decidieron dar por terminada por problemas de conducta.

Se indicó que la madre de la víctima fue la que encontró la cabeza de su hija embarazada de 8 meses en un contenedor de basura.

“La mujer fue decapitada por su expareja Deundrea Holloway, quien fue detenido para que responda por dos cargos de homicidio y asesinato”, se informó desde la comisaría.

Familiares de la joven exigen justicia y lamentan el dantesco crimen que cegó la vida de la joven y de la criatura, quien nacería a mediados de julio.

“Nadie debería haber tenido que soportar lo que Liese y su hijo por nacer soportaron”, dijo el jefe de la policía, Marcos Pulido, sobre el crimen de la mujer con 8 meses de embarazo.

Actualmente, el sospechoso se encuentra detenido por varios cargos, entre los que destaca asesinato en primer grado, homicidio intencional de un niño por nacer, desmembramiento de un cuerpo humano.

Los tribunales impusieron a Holloway una fianza de dos millones de dólares para defenderse en libertad, multa que no ha sido pagada.

El caso de la joven embarazada que murió decapitada traspasó las fronteras del país, generado conmoción a nivel internacional, mientras se recuerdan otros hechos violentos similares.

En el 2020, una joven de 24 años de edad fue víctima de un horrendo crimen, luego de ser engañada con un falso baby shower.

Fue el propio asesino que contó a la policía que el crimen lo perpetró con la ayuda de su esposa, quien en enero perdió por un aborto involuntario un feto. Desde esa fecha se obsesionó con robar un recién nacido.

