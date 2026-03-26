La joven española Noelia Castillo, de 25 años, falleció este jueves tras recibir la eutanasia en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en España. Se trata de la paciente más joven del país en acceder a este procedimiento. Además, es uno de los casos más mediáticos en Cataluña.

La muerte asistida había sido solicitada formalmente en 2024. Sin embargo, el proceso fue suspendido en ese momento por una orden judicial tras la oposición de su padre. Él llevó el caso ante distintas instancias legales, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según se informó, Noelia decidió pasar sus últimos momentos en la residencia donde permanecía ingresada, a la que consideraba su espacio de mayor tranquilidad. Antes del procedimiento, se despidió de su madre, en línea con su voluntad expresada públicamente.

La joven padecía secuelas graves e irreversibles tras un intento de suicidio ocurrido en 2022. Este episodio la dejó parapléjica y con dolor crónico. Además, presentaba múltiples complicaciones médicas que afectaban de forma significativa su calidad de vida. Por lo tanto, especialistas determinaron que cumplía con los requisitos establecidos por la ley para acceder a la eutanasia. Esto fue tras evaluar su situación clínica y su sufrimiento constante.

El caso generó un amplio debate social y legal en España sobre el derecho a la muerte asistida, así como sobre los límites de la intervención familiar en decisiones personales de este tipo.

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