Joven de 23 años ha sido despedida de 12 empleos diferentes

Una joven se ha vuelto famosa en TikTok después de compartir que ha sido despedida de 12 empleos diferentes a lo largo de sus 23 años de vida. Llena de emoción, se pregunta qué está haciendo mal para no poder mantenerse en ningún trabajo. Elena Fuentes es una joven española que recientemente publicó un video en su cuenta de TikTok anunciando que la habían despedido una vez más. Explicó que había superado el período de prueba en su empleo más reciente, pero apenas una semana después, la despidieron.

Estoy completamente desanimada. Me han despedido. Superé el mes de prueba y, al cabo de una semana, me ofrecieron una indemnización para que me marchara. Me despidieron anoche, y hoy ni siquiera fui a trabajar. Aunque me dicen que soy una buena empleada, estoy cansada de ser despedida constantemente.

Me dicen que soy muy competente, que todo va bien, pero en un empleo me despidieron porque ya no tenían espacio, en otro porque las horas no encajaban, en otro resultó que estaba cubriendo a alguien sin saberlo, y en otro simplemente no encajé.

Su desahogo se ha vuelto viral en TikTok, acumulando más de 400,000 reproducciones. Numerosos usuarios se han identificado con su situación y han señalado que lamentablemente es una experiencia común entre los jóvenes españoles. En un video posterior, la joven mencionó que ha trabajado principalmente en tiendas, desde tiendas de mascotas hasta tiendas de ropa. Elena Fuentes también compartió que dejó sus estudios durante la pandemia y, por lo tanto, siente que no tiene muchas opciones de empleo fuera del sector de servicios en este momento.

Explicó que su objetivo a largo plazo es regresar a la escuela y estudiar diseño de interiores, pero lamentablemente, encontrar oportunidades educativas en su pequeña ciudad es un desafío.