Joven de 22 años se liga las trompas para no tener hijos

La historia de Ailín Naval le ha dado la vuelta al mundo. La joven de 22 años de edad se ligó las trompas para no tener hijos porque está segura que no es y no será una prioridad.

La joven argentina sin titubear se sometió al tratamiento que es sumamente efectivo en las mujeres para no tener hijos.

‘Como algunas personas el deseo de ser madre les es natural, para mí era natural no serlo’, dijo la Ailín al confirmar que es la mejor decisión de su vida.

Indicó que cuando le preguntaban si deseaba ser madre contestaba con alguna excusa, pero al pasar los años se dio cuenta que sus respuestas solo ocultaban su verdad.

“Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca”, indicó la joven generando polémica con la noticia.

No es la primera mujer que decide tomar el rol sobre su negativa de maternidad, pero su historia ha trascendido por someterse a su corta edad al tratamiento.

La joven enfatizó que al hacerse el tratamiento busca oponerse a los poderes fácticos, así como a la sociedad dominada por hombres que imponen a las mujeres el tener hijos.

El movimiento feminista ha destacado la maternidad deseada, impulsando a las mujeres que no desean tener hijos a no hacerlo por presiones de la sociedad.