Joven de 18 años salva a madre y sus tres hijos de un auto en llamas

Justin Gavin, un joven de 18 años rescató a una madre y a sus tres hijos, entre ellos un bebé de 1 año que se encontraban dentro de un carro que se estaba incendiando.

El valiente joven no lo pensó dos veces y se lanzó al rescate al ver que la familia estaba atrapada dentro de su camioneta que estaba comenzando a incendiarse. El incidente ocurrió el 9 de septiembre en el estacionamiento en la ciudad de Waterbury Connecticut.

Latrisha Chambers fue la madre que junto a sus tres hijos Isaiah de un año, Ellie de 4 y y Jaylah 9 años estaba dentro del vehículo en llamas. “Me sentía indefensa”, dijo la mujer.

“Él estaba como ‘salgan, salgan’”, contó la madre. “Todos estaban como ‘salgan, salgan, está en llamas’ y yo no sabía que era un incendio”, agregó.

Gavin contó que vio las llamas que se acumulaban en la parte inferior del carro. “Le dije a la niña que desabrochara si cinturón lo más rápido que pudiera para que cuando lograra abiri la puerda, pudiera sólo sacarlos”.

“Time is short and anything can happen to anybody and so just try to help out each other” is the message from Justin Gavin – the 18 year old who says his life was changed after rescuing a family from a burning vehicle @NBCConnecticut @MikeMassaroTV #NBCCT #ConnectingYou pic.twitter.com/dEsBAT0VNg

— Michael Fuller (@MichaelFullertv) September 10, 2020