Joven de 18 años fue asesinada por su familia tras huir de un matrimonio arreglado

Italia.- El caso de Samas Abbas, una joven de 18 años que fue asesinada por su propia familia por negarse a casarse con un hombre mayor en un matrimonio arreglado ha estremecido a nivel mundial.

Según testimonios replicados en los medios de comunicación, la víctima de origen pakistaní se negaba a seguir sus raíces musulmanas.

Uno de los hermanos de Samas relató el horrendo crimen que sufrió luego de huir del matrimonio que sus padres habrían concretado como es costumbre en su tierra.

El hermano menor de la joven de 18 años decidió contar todo a la policía, mencionando que sus padres idearon el plan para deshacerse de ella un día antes de la desaparición.

“La hago a pequeños pedazo… La tiramos allí porque así no va bien… Ella hace demasiadas cosas… Se pone pantalones… Nada que ver con la mujer musulmana”, es un fragmento del testimonio de uno de los criminales.

La muerte de la joven de 18 años era un misterio luego de su desaparición hace cuatro meses meses, un día después que se realizó la reunión familiar donde se planeó su muerte porque no quería seguir sus raíces musulmanas.

«Hay una relación terrible entre los preceptos religiosos y los dictados de la tradición local, que obligan a los miembros del clan a una observancia brutal, ciega y absolutamente acrítica sobre el feminicidio», dijo un juez al conocer los detalles de la muerte de Sama.

Unas semanas antes del crimen la Abbas había decidido marcharse de casa por los malos tratos que recibía de sus padres, incluidos no dejarla vestir modernamente, ni estudiar.

Aunque el caso de abuso familiar de la joven de 18 años era conocido por la policía no se pudo evitar su crimen. Antes del asesinato, la víctima relató que su padre la golpeada constantemente por negarse al matrimonio.

“Una vez, me arrojó un cuchillo y no me alcanzó, pero sí llegó a mi hermano que tenía 15 años y le hirió la mano. También me golpeaba porque yo deseaba ir a la escuela, pero él no quería”, dijo la jovencita en aquel momento.

Se indicó que el hechos del crimen fue el tío, quien buscó a Abbas para estrangularla frente a su hermanos, quien cayó varios meses por temor a se asesinado.