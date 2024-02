Joven con dos títulos y el manejo de tres idiomas llora de frustración al no conseguir trabajo

EEUU.- Lohanny Santos no puro contener las lágrimas de frustración luego de contar su experiencia buscando empleo y no poder conseguirlo a pesar de tener dos títulos universitarios y manejar tres idiomas.

La joven asegura que es humillante no contar con una oportunidad laboral con todos sus estudios y conocimientos; lo que pensó le facilitaría poder optar a un empleo con mayores posibilidades.

Según Lohanny, envió su hoja de vida a diez compañías distintas con la esperanza que una de las compañías estuviera interesada en ella como trabajadora.

En el video de TikTok publicado por Santos detalla que tiene dos títulos, uno en comunicaciones y otro en actuación.

Además, es políglota; algo que creyó le abriría puertas, en el ámbito laboral, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“Es lo más humillante que he sentido en mi vida. No es lo que esperaba. Me gradué de la universidad con dos títulos, en comunicaciones y actuación”, dijo la joven en el video que se viralizó.

Sus seguidores comenzaron a escribirle comentarios de apoyo, pidiéndole que no se rinda y que continúe luchando.

La grabación, quejándose de la falta de oportunidades, cuenta con más de 14 millones de reproducciones, viralizándose rápidamente.

“Esta vida apesta”, continúa la joven en un intento de desahogarse y pedir ayuda ante la necesidad de conseguir ingresos para sostener su vida en la ciudad de los rascacielos.

No es la primera persona que se viraliza al contar lo difícil que es conseguir trabajo en las grandes ciudades de EEUU, o quejándose por los bajos salarios.