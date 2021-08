Joven casi termina en estado vegetal por aceptar una bebida de un desconocido

Inglaterra.- La madre de una joven de 18 años de edad decidió exponer el estado de salud que su hija experimentó luego que consumiera una bebida que le ofreció un desconocido.

El video fue publicado en las redes sociales para generar conciencia del peligro que corren las jóvenes cuando están en un bar o discoteca.

Según el relato, Millie Tapin salió con unos amigos a disfrutar de la noche, horas después era hospitalizada por tartamudear y hacer gestos extraños con sus manos.

“Un desconocido le dio de probar un trago que al parecer tenía una droga en su interior. Esto generó que la joven comenzara a sentirse mal, tal como si estuviera enferma”, destacaron medios locales.

Después que la joven logró milagrosamente recuperarse de los efectos de la bebida, narró que no le gustó la bebida y no logró tomársela toda.

A mum is warning parents and nightclub goers after her daughter was allegedly “spiked” in a Southend venue, causing her to be rushed to hospital in this shocking state.

18-year-old Millie Taplin was enjoying her first night out in Southend since turning

