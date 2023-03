Joven asegura que se operó la nariz para que sus hijos la hereden

Argentina.- La historia de una joven que se sometió a una operación de nariz para que sus futuros hijos la hereden se ha viralizado en las redes sociales.

Fiore Ciminello ha olvidado las leyes de la genética y los usuarios de Internet no la perdonan porque lo consideran una acción de ignorancia.

Todo comenzó cuando la joven anunció en sus redes sociales que se había sometido a una cirugía estética. El anuncio iba bien hasta que dijo que se buscaba mejorar la nariz para que sus hijos la hereden.

Inmediatamente, los comentarios de los usuarios hicieron que el video se convirtiera en tendencia en TikTok.

La grabación, que iba a pasar desapercibida porque se trataba de un tratamiento estético normal, superó las 200 mil reproducciones.

Además, el tiktok se llenó de comentarios burlescos, ya que la nariz y otros rasgos físicos se heredan genéticamente.

“Haciéndome la rinoplastia para que mis hijos la hereden”, fue en comentario que desató una ola de reacciones.

Algunos de los mensajes publicados en el video que buscan hacerla reconocer su error son: “Me teñí de rubio, así mis hijos, también son rubios”, “yo no me tatúe para que mis hijos no nazcan con tatuajes”.

La joven, al enterarse de los comentarios, decidió bloquear la opción de ese video, confirmando que todo se trató de un error al desconocer que ese rasgo se hereda.