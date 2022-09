Joven asegura que dejó de ser vegano porque un perro lo mordió: “Me enojé con los animales”

Un joven tomó la decisión de dejar de ser vegano luego que un perro lo mordió, asegurando que descubrió que mientras él militaba a favor de los animales uno de ellos lo mordió.

La historia ha generado una ola de reacciones, entre las que destacan que la determinación del hombre es ridícula.

Según el influencer argentino, se enojó contra el veganismo porque el animal lo atacó. “Me enojé, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde, entonces, ahí dejé se ser vegano”.

Su comentario ha sido catalogado como una excusa comer carne, ya que el perro no quiso afectar su veganismo como él asegura.

“El también animador de televisión afirmó que fue vegano durante un tiempo, pero que dejó de serlo solo porque lo mordió un perro, calificando esto como una traición por parte del animal”, informaron medios locales.

El hombre al ser increpado por su decisión de dejar de ser vegano, indicó que descubrió que sus esfuerzos fueron en vano cuando el animal lo atacó.

“De verdad que militaba para todo eso, para el veganismo, vegetarianismo, pero me mordió un perro en la calle y dije: Wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde”, manifestó.

Aseguró que una vez que decidió dejar el veganismo entró a un restaurante de comida rápida y se comió una buena hamburguesa.