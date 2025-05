Jorge Sánchez, Medallista de Oro Paralímpico, se Dirigirá a los Graduados durante las Ceremonias de Graduación de DeVry University

DeVry University Celebra a la Clase del 2025

LISLE, Ill.--(BUSINESS WIRE)--El medallista de oro paralímpico en baloncesto y egresado de Keller Graduate School of Management, Jorge Sánchez, será el orador principal en las ceremonias de graduación de DeVry University y su escuela de educación superior, Keller Graduate School of Management, el domingo 8 de junio. Sánchez compartirá su inspiradora historia con más de 2,000 graduados y contará como logró superar los mayores retos de su vida.









“Nos sentimos afortunados de tener a Jorge como nuestro orador principal para celebrar los logros de la Clase del 2025”, dijo Elise Awwad, presidenta de DeVry University. “Su historia es un ejemplo extraordinario de fortaleza, perseverancia y disciplina. Esperamos ansiosos escuchar los sabios consejos que compartirá con nuestros graduados mientras ellos se preparan a enfrentar los retos y oportunidades que se avecinan.”

“Es un honor y un privilegio regresar a mi alma mater y dirigirme a la Clase del 2025”, agregó Sánchez. “Si quieres algo en la vida, tienes que salir a buscarlo. Ese siempre ha sido mi principio básico y lo cual me impulsó durante mi paso por DeVry. Estos graduados comparten ese mismo impulso incansable de superar desafíos y alcanzar sus sueños de obtener una educación. Espero que mi historia los inspire a creer en su potencial ilimitado y a saber que, con determinación, nada está fuera de su alcance.”

Fin de Semana de Graduación en DeVry University

Las ceremonias de graduación forman parte de un fin de semana lleno de actividades y celebraciones. El sábado 7 de junio, DeVry University tendrá un evento donde los graduados podrán comenzar a prepararse para su futuro. El programa contará con sesiones de planificación profesional y una recepción.

Asimismo, las ceremonias de graduación representan una ocasión para todos los graduados, independientemente de su lugar de residencia. El domingo, todos, incluyendo a los estudiantes de Advantage Academy de DeVry University en Chicago, Illinois, han sido invitados a asistir a las ceremonias de graduación. Para quienes no puedan viajar o asistir en persona, DeVry también sostendrá ceremonias virtuales el domingo 13 de julio, permitiendo así que los graduados y sus familiares puedan conmemorar este logro desde cualquier lugar.

Acerca de Jorge Sánchez

Jorge Sánchez es egresado de Keller Graduate School of Management y medallista de oro con el equipo paralímpico de baloncesto en sillas de ruedas de Estados Unidos. Su historia personal es símbolo de tenacidad, determinación y excelencia.

Diagnosticado con sarcoma osteogénico a los 8 años, Jorge se sometió a 23 cirugías. La enfermedad lo llevó casi al borde de la muerte y culminó con la amputación de su pierna izquierda. Sin embargo, transformó su adversidad en oportunidad al descubrir su pasión por el baloncesto en silla de ruedas a los 12 años. Desde entonces, no sólo se ha consolidado como un atleta élite, sino también como firme defensor de la perseverancia y superación personal.

Jorge ha sido reconocido como uno de los “Latinos 40 under 40” de Silicon Valley en 2024 y como un “Top 100 Champion of Change in Silicon Valley – A Humas Atlas, 2023”. Desde el escenario mundial de los Juegos Paralímpicos hasta plataformas influyentes como TEDx, Meta y Apple, su historia personal continúa motivando a personas a superar sus propios límites.

Acerca de DeVry University

DeVry University se esfuerza por cerrar la brecha de oportunidades en la sociedad y abordar las necesidades del talento emergente a través de la preparación de los estudiantes en carreras tecnológicas. Fundada en 1931, la universidad ofrece certificaciones, licenciaturas y maestrías, tanto en línea como presencialmente, en varios campos de negocios, salud y tecnología. DeVry University está acreditada por el Higher Learning Commission (HLC www.hlcommission.org/). Keller Graduate School Management, la escuela de educación superior de DeVry, está incluida en esa acreditación. Para más información, visite www.devry.edu

