Jordan el niño que suplicaba que lo adoptarán, finalmente tiene una familia

¿Recuerdan a Jordan? El niño de 9 años que imploraba por ser adoptado y tener un papá y una mamá. Pues el deseo del pequeño está a punto de ser cumplido y finalmente tendrá una familia.

Jordan el pequeño que se hizo viral en redes sociales luego de que apareciera en un video diciendo que su único anhelo era tener una familia, pues desde sus tres años ha vivido en varios hogares de crianza no tiene padres y en los últimos días un video suyo se ha viralizado en el cual el menor pide que alguien lo adopte, que quiere tener una familia y ser feliz.

“Simplemente me gustaría tener una familia a la que llamar mamá y papá, o simplemente mamá o simplemente papá. Realmente no me importa”, dijo el pequeño durante una entrevista.

Luego de que se viralizara el video del pequeño, el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma recibió alrededor de 10,000 consultas de personas que estaban interesadas en adoptar al pequeño Jordan.

La historia del pequeño Jordan se dio a conocer en todo Estados Unidos e incluso traspasó las fronteras, cientos de miles de personas se solidarizaron con el pequeño y quisieron ser la familia que lo acogiera.

De acuerdo con el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma, una familia ya ha ha sido escogida para acoger al pequeño. Sin embargo, los detalles de quienes o donde vivirá el pequeño aún no han sido revelados por la institución.

“Nuestro principal objetivo es encontrar la mejor familia para cada niño, por lo que es maravilloso tener una amplia variedad de familias para elegir, de modo que pueda encontrar la mejor opción para cada niño en particular porque cada niño tiene sus propias necesidades únicas”, dijo Casey White, del Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma.