Johnny Depp reaparece irreconocible como Ebenezer Scrooge en nueva adaptación de A Christmas Carol

El actor Johnny Depp sorprendió al público tras difundirse nuevas imágenes del rodaje de la película Ebenezer: A Christmas Carol, una producción de Paramount Pictures filmada en Londres el pasado 28 de enero, en la que interpreta al icónico personaje Ebenezer Scrooge del clásico literario de Charles Dickens.

En las fotografías tomadas en el set, Depp, de 62 años, aparece casi irreconocible, luciendo elaboradas prótesis y maquillaje que transforman por completo su apariencia. El actor fue visto con un amplio abrigo azul y negro sobre ropa de dormir, cabello canoso asomando bajo un gorro nocturno tradicional, mientras grababa escenas en distintas locaciones de la capital británica.

Este proyecto marca el regreso de Depp a una gran producción de Hollywood, luego de varios años enfocado en películas independientes. Sus últimos trabajos con grandes estudios fueron Waiting for the Barbarians (2019) y Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). Tras su mediática batalla legal con su exesposa Amber Heard, concluida en 2022, el actor redujo su participación en estrenos comerciales de alto perfil.

La cinta es dirigida por Ti West, conocido por su trabajo en películas de terror como X, Pearl y MaXXXine, quien aporta un enfoque más oscuro a esta nueva versión del relato navideño. El guion fue escrito por Nathaniel Halpern, creador de Tales from the Loop y colaborador de la serie Legion.

Las imágenes del rodaje también revelaron a Andrea Riseborough como el Fantasma de las Navidades Pasadas, caracterizada con maquillaje blanco, lentes de contacto fantasmales y un vestido etéreo. El elenco incluye además a Ian McKellen como Jacob Marley, Tramell Tillman como el Fantasma de las Navidades Presentes, Rupert Grint como Bob Cratchit, Sam Claflin como Fred y Daisy Ridley en un papel aún no revelado.

Paramount describe la película como “una inquietante historia de fantasmas ambientada en el Londres de Dickens, que sigue el viaje sobrenatural de un hombre obligado a enfrentar su pasado, presente y futuro en busca de redención”.

Ebenezer: A Christmas Carol tiene previsto su estreno en cines el 13 de noviembre de 2026. Recientemente, Depp participó en el drama histórico francés Jeanne du Barry, presentado en el Festival de Cannes 2023, y finalizó el rodaje del thriller Day Drinker junto a Penélope Cruz en octubre de 2025.