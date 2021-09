JOH utiliza su discurso en la ONU para defenderse de acusaciones de narcotráfico

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, utilizó su discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para defenderse de las acusaciones en su contra por narcotráfico.

De los 29 minutos de discurso, el gobernante aprovechó más de la mitad de su participación para desvirtuar los señalamientos emitidos por traficantes de drogas detenidos en los EEUU.

“Hay un nuevo tema que es mi obligación plantear en este foro y que afecta a muchos de los gobiernos, al igual que Honduras, estamos trabajando en la lucha internacional contra el narcotráfico”, comenzó su discurso en el 76° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.

Fueron más de 19 minutos en los que el gobernante Hernández intentó defenderse de las declaraciones vertidas por narcos hondureños que decidieron colaborar con los EEUU.

Según el mandatario, desde que llegó al Congreso Nacional de Honduras en el 2010 aprobó una serie de leyes que eran temidas por los traficantes de estupefacientes.

La reseña histórica la hizo para que las delegaciones presentes analizaran quién es quién en la lucha contra el tráfico de drogas, y así desvirtuar las múltiples menciones en los testimonios.

Asimismo, destacó la legalización de la extradición fortalecida durante su periodo presidencial; asegurando que “nadie vinculado al narcotráfico o intimidado por los criminales tomaría esa medida”.

Su intento de defenderse de los señalamientos que resonaron a nivel mundial, los sustentó mencionando la captura de 44 narcotraficantes hondureños enviados a EEUU, su presunta lucha contra los cárteles más poderosos y una transformación policial.

Además, hizo hincapié en documentos y grabaciones en poder de la DEA de pláticas secretas de traficantes de drogas que se quejan de no poder hacer arreglos durante su gobierno.

“Los narcos se quejan en esas grabaciones, que a pesar de sus esfuerzos no podían arreglar nada conmigo, que no soy alguien con quien puedan trabajar, ni negociar”, acotó intentando defenderse de los señalamientos que salpican su gobierno.

Durante su amplio discurso sobre el tema del narcotráfico, no hizo referencia a su hermano, Juan Antonio Hernández, quien se encuentra detenido en los EEUU y es considerado un importante capo de la droga.

El gobernante, aseguró que fueron autoridades estadounidenses las que descubrieron el plan para matarlo, todo por ser hostil al narcotráfico.

“Se comprueba que conmigo no tenían tratos, ni esperanza… Juan Orlando Hernández no es hombre con el que puedan trabajar, no pueden comprar ni intimidar”, señaló.

Aunque no es la primera vez que Hernández intenta defenderse de las fuertes acusaciones, usar su discurso de la ONU despertó suspicacia en sus críticos; más cuando reiteró que todas las declaraciones en su contra se trataban de un venganza por su lucha contra el trasiego de drogas.

“Los narcotraficantes han cometido perjurio, han dado falsos testimonios en los tribunales con la esperanza de obtener beneficios y vengarse”, dijo nuevamente el mandatario.

“Si los criminales pueden usar testimonios falsos, eso pone armas peligrosas en manos de un enemigo mortal”, puntualizó.

El discurso de Hernández ante la ONU se da pocos meses que los fiscales estadounidenses presentaran una moción, en la cual acusan a Hernández de recibir sobornos de narcotraficantes.

Su intento de defenderse de los señalamientos se contradicen con los documentos de la Fiscalía que citan que el gobernante quería “‘meter las drogas en las narices de los gringos’ inundando los Estados Unidos con cocaína”.