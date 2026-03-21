El caso Charlie Kirk ha generado nuevamente controversia en la política estadounidense. En declaraciones recientes, el exjefe del Centro Antiterrorista, Joe Kent, aseguró que se le ordenó detener cualquier investigación relacionada con la muerte de Kirk.

Este testimonio aviva el debate sobre el manejo interno de posibles irregularidades bajo el mandato de Donald Trump.

El exfuncionario explicó que cuando intentó indagar sobre el asesinato de Charlie Kirk recibió órdenes directas de sus superiores para cerrar el caso.

Según Kent, se argumentaron razones de “seguridad nacional”, pero el funcionario sostiene que la decisión respondió a intereses políticos.

«Entonces nos dijeron: ‘Oye, tenés que parar. Ya no puedes trabajar en esto'», dijo el exfuncionario.

El caso Kirk se suma a otros episodios de supuesta interferencia en investigaciones durante la administración Trump, preocupando a sectores ciudadanos y organizaciones pro transparencia.

¿Por qué se dificultó la investigación sobre Charlie Kirk?

Expertos en justicia y miembros de la sociedad civil consideran que casos como el de Charlie Kirk exigen mayor esclarecimiento.

Alegan que detener indagaciones puede debilitar la confianza pública en las instituciones y en la lucha por la verdad.

Reclaman que el caso del joven conservador se investigue a fondo para garantizar imparcialidad y justicia, más allá de colores políticos.