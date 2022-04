Joe Biden teme el regreso de Donald Trump a Twitter tras ser comprada por Elon Musk

La Casa Blanca mostró su preocupación ante el posible regreso del exgobernante republiano, Donald Trump a Twitter luego que fuera comprada por el multimillonario Elon Musk, quien busca democratizar la plataforma.

“La administración del presidente Joe Biden expresó su preocupación por la compra de Twitter por parte del multimillonario estadounidense Elon Musk”, detalló la Casa Blanca.

De acuerdo con las apreciaciones de la gestión Biden, el convenio entre Musk y Twitter podría llevar al regreso del exgobernante republicano en la red social y promover la desinformación.

La cadena de noticias CNBC resaltó el lunes que la administración Biden está observando muy detalladamente las negociaciones y los cambios que podrían desarrollarse una vez que Twitter este en poder del multimillonario.

Expertos han destacado que la preocupación se deriva de la posibilidad de un aumento de la desinformación en la red social con el paso de la compañía a manos de Musk.

Uno de los factores que avizora el regreso de Trump a Twitter es el deseo del empresario de fortalecer la libertad de expresión.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022