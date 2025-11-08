Joe Biden: “Sabía que Trump iba a arrasar con el país"

Durante una reciente aparición pública, el presidente Joe Biden acusó abiertamente a su predecesor, Donald Trump, de haber “destrozado” la democracia estadounidense.

Biden, usando palabras contundentes, señaló que Trump representa una amenaza directa para el sistema democrático de Estados Unidos.

“Es un símbolo perfecto de su presidencia... Trump ha arrasado no solo con la Casa Blanca, sino también con la Constitución, el estado de derecho y nuestra propia democracia”, dijo en tono contundente el expresidente demócrata.

Agregó que “ahora dice que estamos, entre comillas, ‘en una época dorada’. El único oro es lo que él cuelga en la repisa de la chimenea”.

Tensión política

El contexto político estadounidense se encuentra polarizado.

Analistas advierten que el discurso de Biden busca movilizar a los votantes que temen que figuras como Trump puedan minar los valores fundamentales que han regido la vida política del país.

Lo anterior, reflejado en el triunfo del socialismo en Nueva York, una de las ciudades emblemáticas de EEUU.