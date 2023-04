Joe Biden oficializa su candidatura a la reelección presidencial

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, oficializó su candidatura a la reelección presidencial para continuar su batalla por el alma del país.

Según Joe Biden, su edad no impedirá continuar trabajando por la nación; algo que ha sido muy cuestionado por los críticos.

La noticia de su decisión de participar en los comicios generales la dio a conocer por medio de un video publicado en sus redes sociales.

Sobre su candidatura a la reelección presidencial, indicó que su lucha contra el extremismo republicano no ha terminado.

“Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía estamos luchando”, dijo el gobernante.

Biden, abre el video, con imágenes de la insurrección en el Capitolio que dejó más de cinco muertos y usó videos de activistas por el derecho al aborto.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023