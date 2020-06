Joe Biden lidera sondeo y vence a Trump con un 14% de ventaja

El aspirante presidencial del partido Demócrata Joe Biden rebasa por 14 puntos al actual mandatario Republicano, Donald Trump en el proceso de elecciones del 2020 en Estados Unidos.

La encuesta fue realiza por el diario The New York Times y Sina Collage, lo cual proyectó el apoyo con un 50% hacia Biden y un 36% hacia Trump. Lo que tomo entre los días 17 y 22 del presente mes y abarcó 1,337 votantes registrados, con un margen de error no especifico.

El reflejo del cuestionable manejo de la administración de Trump en la crisis de la pandemia y las multitudinarias protestas contra el racismo, han puesto al presidente de Estados Unidos en el peor escenario ante los resultados del sondeo realizado. Lo que se traduce a un mal pronóstico en las elecciones 2020.

Según la encuesta Biden muestra el apoyo de los latinos, mujeres y afro estadounidenses. Asimismo, no se observa significativa diferencia con los votantes que generalmente son más afines con Trump, que son los blanco y graduado universitario.

Aun así, Donald Trump tiene cuatro meses para fortalecer su débil condición política, evidenciada en las recientes encuestas. Ya que, en las elecciones del 2016, su rival más fuerte, la demócrata Hillary Clinton lidero los sondeos a lo largo de la campaña y termino perdiendo las elecciones.

Las acciones racistas y discriminativas de Donald Trump han despertado la molestia e inconformidad de diversos líderes políticos, como es el caso de Barack Obama quien ha mostrado el apoyo hacia Joe Biden para hacer parte de la oposición del actual presidente de los EEUU.

Una de las medidas tomadas por el expresidente ha sido encabezar una recaudación en línea para apoyar la campaña del demócrata Biden. Lo cual fue un completo éxito, ya que se logro recibir una importante suma de 11 millones de dólares que beneficiara lo que resta de campaña política del adversario directo de Donald Trump.