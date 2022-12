Joe Biden confirma la liberación de Brittney Griner tras un acuerdo con Rusia

El gobierno ruso liberó a la deportista Brittney Griner tras llegar a un acuerdo con la gestión de Joe Biden sobre la liberación de uno de sus ciudadanos.

La culminación de los acuerdos de intercambio de prisioneros la confirmó el presidente estadounidense, Joe Biden, por medio de un tuit.

“Hace un momento hablé con Brittney Griner. Está a salvo. Está en un avión. Está camino a casa”, dijo el gobernante de los EEUU sin dar mayores detalles.

Posteriormente, el presidente Biden ofreció una conferencia de prensa en la cual aseguró que la jugadora se encuentra de buen ánimo.

“Después de meses de estar injustamente detenida en Rusia, retenida en circunstancias intolerables, Brittany pronto volverá a estar en los brazos de sus seres queridos, done debería hacer estado todo el tiempo”, acotó el gobernante sobre el caso.

La gestión Biden no dio información del prisionero que entregó a Rusia para lograr la liberación de la joven deportista.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022