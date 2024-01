Jodie Foster afirma que trabajar con la Generación Z es “realmente molesto”

La actriz ganadora del Oscar ofreció una entrevista a The Guardian en la que describió una observación que ha notado entre algunos miembros de la Generación Z, el grupo nacido después de 1996 y hasta 2010, con quienes ha trabajado.

“Son realmente molestos, especialmente en el ámbito laboral”, dijo Foster. “Son como, ‘No me apetece hoy, voy a llegar a las 10:30 a.m.’ O, por ejemplo, en correos electrónicos, les digo que está todo gramaticalmente incorrecto, ¿no revisaste tu ortografía? Y responden, ‘¿Por qué debería hacerlo? ¿No limita eso un poco?'”. Foster, una ex actriz infantil, ofreció consejos de vida a artistas más jóvenes, diciendo: “Me siento compelida a contactar a jóvenes actrices. Porque fue difícil crecer”.

Dijo que intenta compartir perspectivas que le hubiera gustado recibir mientras ascendía en la industria del entretenimiento.

“Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a crear algo que sea suyo”, dijo Foster, añadiendo, “Puedo ayudarles a encontrar eso, lo cual es mucho más divertido que ser, cl protagonista de la historia”.

Una joven de la Generación Z a quien Foster admira es la actriz británica Bella Ramsey, quien protagoniza “The Last of Us”. Foster le pidió a Ramsey que la presentara en el reciente evento Women in Hollywood de la revista Elle.

Foster ha recibido elogios por su papel de apoyo en la película biográfica de Netflix, “Nyad”.

También protagoniza la cuarta temporada de “True Detective” de HBO, que se emitirá el 14 de enero.