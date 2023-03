Joana Sanz confirma su separación con Dani Alves: “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma”

Joana Sanz, esposa del jugador brasileño Dani Alves, confirmó su separación por medio de una carta escrita de puño y mano.

La joven modelo posteó la nota en su cuenta de Instagram, revelando algunos detalles de la nueva forma en que apoyará al deportista.

El divorcio de Sanz y Alves trascendió hace unas semanas, luego que el futbolista cambiara su versión de los hechos; confirmando que sí había sostenido relaciones sexuales con la mujer que lo acusa de violación.

De acuerdo con Alves, sostuvo relaciones consensuadas con la joven española que denunció que el deportista la violó en tres ocasiones, incluido sexo oral.

“Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí muy oscuras y dolorosas”, dijo Sanz.

Catalogó la separación como una “sensación abandono y soledad”. “Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”.

A renglón seguido, indicó que estuvo siempre cuando Alves más lo necesitaba. Asimismo, destacó que lo más difícil será olvidar la forma en la que el jugador la miraba, “esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo”.

En todo contundente, indicó que seguirá estando, pero de “otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad”.