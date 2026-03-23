Una cría de jirafa ha captado la atención en redes sociales gracias a un rasgo físico poco común. Se trata de Eugene, una jirafa nacida en el Toledo Zoo & Aquarium. Rápidamente se ha convertido en sensación entre los visitantes y usuarios de internet.

El nombre del animal fue elegido mediante votación del público, lo que aumentó aún más su popularidad. Eugene tiene un peso cercano a los 60 kilogramos y es la primera cría de su madre. Además, ha destacado no solo por su ternura, sino también por un llamativo mechón de pelo en su cabeza.

Aunque las jirafas poseen osiconos —pequeñas protuberancias similares a cuernos cubiertas de piel y pelo—, especialistas señalan que no es común que presenten un mechón tan pronunciado como el de este ejemplar.

Pese a su apariencia inusual, el rasgo no representa ningún riesgo para su salud ni afecta su desarrollo, según el personal del zoológico.

Benito, la jirafa llega al parque Africam Safari en el estado de Puebla